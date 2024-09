Kaitlin Olson est la reine de la comédie chaotique

Parler du génie comique de Kaitlin Olson, c’est invoquer et tenter de décrire le chaos. (C’est un chaos contrôlé, bien sûr, car rien dans son comportement à l’écran ne suggère le contraire.) Et la regarder à la télévision, que ce soit en tant que membre du Gang dans la série télévisée de longue date de FXX Il fait toujours beau à Philadelphie, dans l’émission Max, récompensée par un Emmy Astuces, ou même dans son prochain riff sur la procédure du réseau, Haut Potentiel, C’est voir une interprète qui n’aime pas tant plonger tête baissée dans le chaos comique qu’elle aime en être l’architecte central. Depuis deux décennies, l’actrice née à Portland a perfectionné un type d’humour très spécifique. Vous pourriez être tenté de la surnommer la reine des salauds de la comédie télévisée américaine (les garçons de Ensoleillé je pourrais être d’accord avec ça), mais cela la sous-estime quand même.

Toute discussion sur les talents d’Olson doit commencer par Deandra « Sweet Dee » Reynolds. La barmaid du Paddy’s Pub reste, à ce jour, sa création la plus aboutie. Elle a eu seize saisons (et 170 épisodes !) pour faire de son personnage une réalité. Il fait toujours beau à Philadelphie Le personnage de Dee est devenu une personne vaine, violente et volatile dont les exploits d’ivrogne et les mésaventures romantiques et sexuelles, sans parler des aspirations professionnelles sans talent, ont donné matière à certains des moments les plus inspirés de cette comédie. Autrefois la plus sensée de cette bande de Philly, Dee est rapidement devenue une boule de démolition à part entière, tout aussi paralysée et alimentée par des rancunes amères et des griefs souvent imaginés qui la rendaient irascible et hystérique. Dans n’importe quelle scène, elle pouvait jouer avec une vulnérabilité blessée avant de puiser dans un puits sans fin de colère qui la faisait s’intégrer parfaitement aux hommes hilarants et désagréables dont elle ne pouvait oser vivre séparée.



Avec Dee, Olson n’a pas seulement dépassé le concept de sympathie et de respectabilité. Elle l’a fait à toute allure. Dee a peut-être passé la majeure partie de ces deux décennies à être la cible de blagues et de ricanements de la part de son frère jumeau, de son père et de ses collègues du bar. (Un gag récurrent se concentre sur le fait qu’ils la considèrent tous comme un oiseau géant, après tout.) Mais plutôt que de se laisser abattre par cela, Dee s’est transformée en une sorte de sociopathe narcissique à part entière qui peut rivaliser avec Dennis (Glenn Howerton), Frank (Danny DeVito), Charlie (Charlie Day) et Mac (le mari d’Olson, Rob McElhenney).

Avec Le Mick, Dans la sitcom de la FOX, diffusée pour la première fois en 2017, le public a été accueilli avec une version de Dee qui semblait plus appropriée à la télévision. Son Mickey était tout aussi à la dérive dans sa vie que Dee, mais là où cette habitante de Philadelphie pouvait passer ses journées à essayer des robes de mariée pour une cérémonie qui n’était même pas réelle ou à se battre ivre avec Mac devant un homme riche qu’elle espérait courtiser, Mickey était un personnage obligé de grandir pour pouvoir élever sa nièce et ses neveux gâtés, avec qui elle se retrouve coincée lorsque sa sœur et son beau-frère fuient leur vie à Greenwich, dans le Connecticut, pour éviter une inculpation fédérale. Dès l’instant où vous la rencontrez (dans une épicerie où elle fait des ravages ivres sur tout ce qu’elle rencontre), Mickey est un désastre. Le deuxième jour où elle vit dans le manoir de sa sœur, elle est retrouvée inconsciente, vêtue d’une robe de mariée tachée de vin, par les enfants qu’elle va ensuite tenter d’intimider et de plier à sa volonté, avec des résultats mitigés, bien sûr.



Touchant une note résolument plus chaleureuse que Il fait toujours beau à Philadelphie, Le Mick a néanmoins permis à Olson de jouer une femme qui lutte pour laisser derrière elle ses habitudes rebelles. L’essentiel de l’humour de cette merveilleuse sitcom de deux saisons vient du fait de voir un adulte qui réprimande l’autorité et la responsabilité s’affronter avec des enfants qui avaient besoin de ces deux choses et s’en débarrassaient avec une facilité déconcertante. À chaque tournant, les tentatives de Mickey pour mettre de l’ordre dans le chaos que devient le manoir de Greenwich (à un moment donné, il est si sale et désordonné qu’il ressemble presque à un Accumulateurs (épisode) la mènent dans des situations de plus en plus extravagantes. Une Rhode Islandaise endurcie qui n’a pas peur de sauter d’un balcon sur une voiture en marche, qui choisit de prendre du LSD pour mieux aider sa nièce pendant une journée cruciale à l’école et qui ne peut pas imaginer discipliner son adorable plus jeune neveu (jusqu’à ce qu’elle le fasse, le fessant en public lors d’une rage scolaire, rien de moins), Mickey a permis à Olson de mêler son comportement de crapule à l’écran avec un côté plus doux qui émergeait à contrecœur à la fin de chaque épisode.

La comédie caustique d’Olson (« Je vous en supplie, pas « être stupide », dit son personnage Cricket à un client au début du projet de courte durée de Quibi Renversé) a toujours travaillé de concert avec son physique souple. Olson a prouvé à maintes reprises qu’elle pouvait transformer des chutes et des bagarres ivres en choses d’une beauté exquise et hilarante. La voir manger un sandwich comme un oiseau ou tomber dans un escalier en colimaçon, c’est voir une actrice intrépide qui fera tout ce qu’il faut pour susciter le rire.



C’est là que réside le génie de son moment marquant en tant que DJ dans la saison la plus récente de Astucesqui a valu à Olson une deuxième nomination pour le prix de la meilleure actrice invitée dans une série comique. En tant que fille désordonnée d’un comédien de stand-up de Las Vegas essayant de se reconstruire à sa manière, DJ Olson a fait irruption dans cette série comique saluée par la critique dans son épisode pilote en criant à propos d’infections urinaires et en étant fouillée à nu pour trouver de la drogue. Mais au cours des trois dernières saisons, DJ a trouvé des moyens de se développer qui ont permis à Olson d’apporter sa propre touche acerbe à un personnage qui ne veut pas vraiment se débarrasser de son propre développement arrêté.

C’était particulièrement évident dans « The Roast Of Deborah Vance ». Même si sa mère (Jean Smart) s’inquiétait du set de DJ, pensant que son humour axé sur les mots en C ferait d’elle la risée de la ville, DJ a réussi à livrer un rôti à la fois sincère et tranchant. Seule une artiste aussi agile qu’Olson pouvait faire en sorte qu’une punchline comme « Quelle connasse ! » paraisse nouvelle et fraîche, perspicace et accueillante, plaise au public et soit un triomphe. De plus, elle avait transformé ces taquineries envers sa mère absente en une réprimande comique qui résonnait précisément parce qu’elle semblait si crue.



Bien qu’il s’agisse d’un projet très différent, ce noyau de ce qu’Olson peut apporter à un personnage est exposé dans Haut potentiel. Si ses présentations dans Le Mick et Renversé je l’ai trouvée en train de tout détruire autour d’elle et de signaler à quel point Mickey et Cricket seraient et pourraient être un désastre, Potentiel élevé Le film commence avec un montage où l’on voit Morgan, jouée par Olson, nettoyer le commissariat où elle travaille. C’est en nettoyant que Morgan modifie un mot sur une enquête en cours du conseil d’administration : elle raye « SUSPECT » et le remplace par « VICTIME », la première fois où son talent obsessionnel pour que tout soit parfait (elle ne supporte pas que les choses soient en désordre en raison de sa curiosité incessante et de son QI élevé) aide le LAPD à résoudre des affaires difficiles à résoudre.

On retrouve ici les nombreux traits distinctifs d’Olson : l’attitude égoïste et suffisante, le manque de respect pour l’autorité, l’esprit vif et mordant, le comportement grinçant et souvent rebutant, et même ce style outrancier et provocateur. Mais tout cela est canalisé dans une procédure de réseau qui semble à la fois inhabituelle et pourtant bienvenue. (On espère qu’elle attirera un grand nombre de nouveaux fans désireux de plonger dans le catalogue d’Olson, qui est remarquablement robuste et capture un type d’humour toujours captivant et imprévisible.)



Au-delà de l’humour physique déjanté, de la joie de ses piques exaspérées et de son oreille pour l’humour insultant, Olson a perfectionné une sorte de personnage de victime qui est constamment endormie, voire carrément assaillie. Les femmes qu’elle incarne sont souvent mises à l’écart et ignorées. Ce sont des outsiders que tout le monde a tendance à sous-estimer. Mais entre les mains d’Olson, elles ne sont pas de simples victimes. Comment pourraient-elles l’être lorsqu’elles s’en prennent si délicieusement à leurs amis et à leur famille ou refusent l’aide de quiconque avec des jurons salés et amers, voire une violence caricaturale ? Les personnages d’Olson ne cherchent jamais à obtenir notre sympathie, car ils préfèrent la mériter, la devoir ou même la réclamer, tout en souriant du fait qu’ils n’en ont jamais vraiment eu besoin. Et un tel geste nous fait probablement éclater de rire, le genre de rire qui nous horrifie et nous apaise dans une égale mesure pour le chaos dont il dépend. Ce qui pourrait bien être le distillat du talent inimitable d’Olson.