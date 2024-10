Kaitlin Olson a célébré la grande victoire d’audience de High Potential, et j’aimerais qu’il fasse toujours beau, j’ai des chiffres comme celui-ci

Après seulement trois épisodes, il est peut-être encore trop tôt pour couronner officiellement ABC Potentiel élevé comme le plus gros nouveau succès du Saison télé automne 2024 jusqu’à présent, mais le retour de Kaitlyn Olson à la télévision en réseau (suite à la annulation irritante des fans Le Mick ) fait absolument valoir ses arguments. Même l’actrice elle-même a partagé une réaction surprise après avoir appris que le deuxième épisode avait obtenu le genre de statistiques que je souhaite seulement Il fait toujours beau à Philadelphie pourrait s’en vanter.

Avec la curiosité et l’intérêt croissants du public pour ce qui est arrivé au mari de Morgan des années auparavant, Olson a décidé de Instagram pour célébrer les premiers succès que Potentiel élevé a déjà gagné, et cela témoigne de ses talents universellement agréables. En réponse à l’information selon laquelle le deuxième volet de la série a attiré plus de 10,72 millions de téléspectateurs après sept jours de visionnage différé, l’actrice et productrice de la série a partagé le message suivant avant la sortie du troisième épisode :

Waouh ! Dieu merci, il y a un nouvel épisode ce soir ! Quelqu’un regarde les deux premiers 11 millions de fois !? (Je viens de le survoler…) Rendez-vous ce soir pour l’épisode trois !

Plus précisément, le deuxième épisode « Dancers in the Dark » a enregistré un total de 3,68 millions de téléspectateurs dans la nuit du 24 septembre, mais ce nombre a presque triplé au cours des six jours suivants. Au cours de sa première semaine de sortie, l’ep a atteint une audience de plus de 10,78 millions de personnes et a également vu sa note de démo 18-49 ans augmenter sept fois, passant de 0,31 à 2,2. Selon THR le total cumulé s’élève à environ 3,09 millions de téléspectateurs.

Réalisé par Incroyable Spider-Man Selon Marc Webb, cet épisode a en fait attiré un public plus large que la première, ce qui n’est pas le résultat le plus courant dans la télévision en réseau. Le premier épisode a initialement attiré 3,59 millions de téléspectateurs (démo 0,35/18-49), ce nombre passant à 9,75 millions (démo 2,12) après sept jours de streaming et de visionnage DVR. Avec des rediffusions supplémentaires d’ABC dans le mix pour la première, l’audience totale dépasse 17,79 millions de personnes.

Kaitlin Olson reçoit l’amour de ses co-stars passées et présentes

Ce ne sont pas seulement les fans et les adeptes de l’actrice qui lui ont adressé des messages de félicitations après qu’elle ait célébré les premiers succès de la comédie dramatique. Un trio d’elle Il fait toujours beau à Philadelphie les co-stars, y compris son mari, ont partagé cet amour, tout comme le Potentiel élevé star incarnant Walter Melon, au nom impeccable.

Mary Elizabeth Ellis : Kaitlin ! 🙌🙌🙌

Rob McElhenney : 😳

Mary Lynn Rajskub : 👏👏👏

Garret Dillahunt : Patron ! 🔥

Et en parlant de…

J’espère que les notes d’High Potential se traduiront par une forte augmentation de l’audience car il fait toujours beau

La plupart Potentiel élevé les téléspectateurs, espérons-le, connaissent également Olson pour ses talents A+ dans le rôle de Sweet Dee Reynolds dans Il fait toujours beau (sans parler de son rôle récurrent dans Max’s lauréat d’un Emmy Astuces ). Il est peut-être idiot de comparer les chiffres entre sa nouvelle émission et sa série FXX, qui détient le record de la plus longue comédie télévisée en direct – et occupe une place dans notre 100 plus grandes sitcoms de tous les temps – mais j’aime bien qu’Olson puisse être une reine du petit écran aux deux extrémités du spectre d’audience.

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement

Juste pour un bref côte à côte, considérez cependant que Il fait toujours beauLa plus grande audience de ‘s le jour même semble avoir été pour la première de la saison 3, « The Gang Finds a Dumpster Baby », diffusée en 2007. (Avant que les émissions ne commencent à s’appuyer si fortement sur les numéros de visionnage différés.) Sa première de la saison 16 , diffusé en juin 2023, a été regardé par environ 305 000 personnes le soir de sa diffusion.

Il s’agit donc clairement d’une situation de pommes contre d’oranges en ce qui concerne les chiffres. Mais considérant Potentiel élevéLa soirée d’audience d’Olson a encore augmenté avec son troisième épisode (3,78 millions / 0,34 démo), il est légitimement possible que la popularité de la diffusion télévisée d’Olson incitera un public plus large à se connecter lorsque Il fait toujours beau à Philadelphie La saison 17 fait ses débuts dans la programmation télévisée 2025.

Je ne attendre cela se produirait en soi, et il serait impossible de tracer une ligne directe entre les deux statistiques même si Il fait toujours beau a connu une légère hausse de popularité. Mais je ne pense pas qu’il faudrait un détective non officiel comme Morgan pour faire le lien entre 2 et 2.

Continuez à faire passer le message pour garder Potentiel élevéLes chiffres augmentent de plus en plus lorsque de nouveaux épisodes sont diffusés sur ABC le mercredi soir à 22 h HE.