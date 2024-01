Kaitlin Armstrong, recherchée pour la mort d’un cycliste professionnel, surprise en train de faire une publicité pour le yoga, selon les commissaires américains

Wilson séjournait chez un ami à Austin, avant une course qu’elle prévoyait de terminer ce week-end. Wilson et Strickland avaient eu une brève relation amoureuse en 2021, alors que lui et Armstrong étaient séparés. Mais Armstrong et Strickland ont ensuite ravivé leur relation, et Armstrong considérait apparemment Wilson comme une rivale romantique – tremblant de rage lorsqu’elle a découvert que les deux hommes étaient toujours en contact, et avertissant plus tard Wilson de rester à l’écart de Strickland, a rapporté The Post.