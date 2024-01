Kaitlin Armstrong, meurtrière d’un cycliste d’élite, a été attirée par son arrestation par l’annonce des commissaires américains pour un professeur de yoga

Les autorités fédérales ont diffusé une fausse publicité recherchant un professeur de yoga pour capturer la Texas, reconnue coupable du meurtre d’un cycliste d’élite et d’une rivale romantique perçue, ont indiqué des responsables.

Lorsque les détectives ont soupçonné que Kaitlin Armstrong, 36 ans, était la personne qui avait assassiné Moriah « Mo » Wilson, 25 ans, leur tâche la plus ardue a simplement été de retrouver le suspect qui avait disparu d’Austin, où le meurtre a eu lieu le 11 mai 2022.

Les informations ont finalement conduit les autorités au Costa Rica, où les maréchaux adjoints des États-Unis, Damien Fernandez et Emir Perez, avaient encore du mal à retrouver leur suspect sur une île peuplée d’Américains vivant une vie d’expatriés détendue.

“Nous avions d’autres renseignements indiquant qu’elle séjournait dans des auberges au Costa Rica”, a déclaré Perez au magazine d’information CBS “48 Hours”. “Et je ne sais pas si vous savez quelque chose sur le Costa Rica, mais le Costa Rica a beaucoup d’auberges, beaucoup, une quantité incroyable d’auberges.”

Ils ont trouvé un homme d’affaires ayant des liens avec Armstrong qui s’appelait désormais « Beth » et, selon les photos fournies par ce contact, elle avait également changé d’apparence.

Et même lorsque les recherches se sont limitées à la petite ville de montagne de Santa Teresa, les recherches restaient difficiles.

“Je pense que dès le départ, on nous a dit… vous allez être surpris parce que beaucoup de femmes de Santa Teresa ressemblent à Kaitlin – beaucoup d’entre elles”, a déclaré Fernandez à l’émission d’information CBS.

Avec peu d’espoir de retrouver Armstrong, les autorités ont lancé un laissez-passer Je vous salue Marie.

“Nous avons décidé de diffuser une annonce… ou plusieurs annonces pour un professeur de yoga et de voir ce qui se passerait”, a déclaré Perez à “48 Hours”.

Cela a payé.

“Nous avons eu une bouchée, quelqu’un qui, euh, s’est identifié… comme professeur de yoga et a dit qu’il voulait nous rencontrer dans une auberge en particulier… et nous avons dit… “c’est, c’est notre chance !” Perez a déclaré à “48 heures”.

Perez a rencontré Armstrong et s’est approchée suffisamment pour voir des bandages sur son visage, plus tard liés à la chirurgie esthétique, elle aurait dû changer d’apparence et échapper à la capture.

Pourtant, les changements n’ont pas suffi à faire sortir Perez du sentier.

“Les yeux sont exactement les mêmes que ceux que j’ai vus sur la photo”, a-t-il déclaré, selon l’émission d’information. “Et c’est elle à 100%.”

“Il monte dans la voiture et il dit : ‘C’est elle. Elle est là'”, a déclaré Fernandez à propos de son partenaire.

La police locale s’est rendue sur place pour procéder à l’arrestation et des reçus ont ensuite été trouvés à l’auberge d’Armstrong, montrant les paiements effectués pour la chirurgie plastique, ont indiqué les responsables.

Le 16 novembre de l’année dernière, un jury du comté de Travis a reconnu Armstrong coupable de meurtre. Elle a été condamnée le lendemain à 90 ans de prison.