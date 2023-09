Kaisi Yeh Yaariaan Saison 5 : Parth Samthaan et Niti Taylor révèlent le scénario intrigant de la série

Kaisi Yeh Yaariyan 5 : Parth Samthaan et Niti Taylor ont dévoilé la vérité sur la saison 5 de KYY, et on dirait que ça va être une course folle. Préparez-vous à plus de drames, de rebondissements et d’émotions dans la nouvelle saison. L’alchimie entre les personnages vous gardera accroché et le scénario promet d’être intrigant. Après une quatrième saison réussie, qui a reçu un accueil enthousiaste de la part des fans, la cinquième saison est de retour avec le hit jodi, plus connu sous le nom de Manan. Parth Samthaan est une figure notable de l’industrie télévisuelle indienne. Il a débuté son parcours d’acteur avec la série « Gumrah », qui plongeait dans des histoires d’amour intenses pour mettre en lumière les effets néfastes de l’amour, tandis que Niti Taylor a montré ses talents d’actrice dans diverses séries télévisées, notamment « Ishqbaaz » et « Ghulaam ». L’émission sera diffusée sur Jio Cinema à partir du 2 septembre 2023. Regardez la vidéo pour en savoir plus.