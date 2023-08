Kaisi Yeh Yaariaan 5 : Niti Taylor révèle que l’âge a provoqué cet énorme changement chez Parth Samthaan et elle [Exclusive]

Niti Taylor et Parth Samthaan seront bientôt de retour avec Kaisi Yeh Yaariaan 5. Il s’agit de la cinquième saison de la série. Kaisi Yeh Yaariaan a été la première émission indienne, qui a fait fureur dans tout le sous-continent. Aujourd’hui, Manik Malhotra (Parth Samthaan) et Niti Taylor (Nandini Murthy) ont grandi et sont confrontées à des problèmes plus importants. Dans une interview EXCLUSIVE, Niti Taylor nous a dit : « Eh bien, la série parle de la progression dans leur vie. Je pense que beaucoup de jeunes sont confrontés à ce dilemme de choisir entre carrière et mariage. Manik et Nandini sont confrontés à des problèmes similaires. Les fans raconteront beaucoup à l’histoire. »

Sur la façon dont Parth Samthaan et elle ont changé sur Kaisi Yeh Yaariaan 5

Niti Taylor a déclaré que les deux Parth Samthaan sont plus calmes et plus matures aujourd’hui. Elle nous raconte : « Nous avons grandi, donc il y a des changements évidents dans notre personnalité. Lors de la première saison, nous avons travaillé dans un esprit de compétition. Tout le monde voulait se surpasser dans le domaine du jeu d’acteur. Maintenant, Parth et moi sommes plus inquiets. sur ce qui est le mieux pour la scène dans son ensemble. Cet esprit de compétition n’est plus là. Quand nous lui avons demandé quelle personnalité était devenue plus amicale maintenant. Elle nous a dit : « Je n’ai jamais été ennuyeuse (rires). »

Sur ce qui rend Kaisi Yeh Yaariaan si intemporel

Malgré quatre saisons, les fans sont enthousiasmés chaque fois que Niti Taylor et Parth Samthaan se réunissent pour cette émission. Qu’est-ce qui rend KYK si intemporel ? Niti Taylor déclare : « Je pense que c’est l’amour de Manik et Nandini. Les gens adorent la façon dont Parth et moi sommes ensemble à l’écran. Je pense que nous avons cette alchimie divine qui fait toujours l’affaire. C’est magique. Je n’en ai pas d’autre. explication logique à cela. » Niti Taylor qui a pris une pause pour son mariage et à cause de la pandémie enchaîne les projets les uns après les autres.

Elle vit à Mumbai, tandis que son mari Parikshit Bawa est dans sa base militaire à Ahmedabad. L’actrice parle de son mari. Elle dit : « Il est mon plus grand soutien. Parikshit m’a apporté tout le soutien que l’on peut attendre d’un partenaire. Je me sens vraiment bénie. » Niti Taylor a également déclaré qu’elle était prête à faire des émissions plus sombres sur OTT. « Je sens que je peux rendre justice à un scénario sombre et réaliste. Beaucoup pourraient penser le contraire, mais je le ressens », dit-elle.