Kaiser Permanente : des dizaines de milliers de travailleurs de la santé aux États-Unis se mettent en grève

Des dizaines de milliers de travailleurs de la santé aux États-Unis ont débrayé mercredi, déclenchant l’une des plus grandes grèves du secteur de l’histoire récente, alors que l’année de mécontentement des travailleurs américains se poursuivait.

Le débrayage de plus de 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente, la plus grande organisation de soins de santé à but non lucratif du pays, survient alors que la montée de l’inflation a stimulé des actions revendicatives à travers les États-Unis, des acteurs d’Hollywood aux travailleurs de l’automobile de Détroit.

Mercredi, les manifestants à Los Angeles ont déclaré qu’ils étaient sous-payés et surchargés de travail.

Les professionnels de la santé se disent « au bord du précipice »

« Depuis que la pandémie a frappé, nous avons perdu beaucoup de membres et nous ne les avons jamais récupérés », a déclaré à l’AFP le technicien en radiologie Armando Velasco.

« Et maintenant nous sommes au bord du précipice. »

L’infirmière Kathy Lozoya a déclaré que le coût de la vie en flèche dans le sud de la Californie rendait la vie très difficile.

« Kaiser Permanente a déclaré des milliards de dollars de bénéfices, donc tout ce que nous demandons aux PDG de Kaiser, c’est de partager ces bénéfices avec les travailleurs de première ligne », a-t-elle déclaré.

« Tout ce que nous demandons, c’est un contrat équitable pour que nous puissions vivre. »

Les sites de Kaiser Permanente à Washington DC, en Virginie, en Californie, au Colorado, en Oregon et dans l’État de Washington devraient être touchés par la grève de trois jours.

Kaiser a déclaré que les centres resteraient ouverts, mais a prévenu qu’il y aurait des temps d’attente « plus longs que d’habitude ».

Les travailleurs de la santé de Kaiser Permanente se rassemblent devant Kaiser Permanente Los Angeles. Source: PA / Damien Dovarganes Un porte-parole du Kaiser a déclaré mardi aux journalistes que les négociations se poursuivaient.

« Plusieurs accords sur des dispositions spécifiques ont été conclus » avec la Coalition des syndicats Kaiser Permanente, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les négociateurs étaient prêts à se réunir 24 heures sur 24 « jusqu’à ce que nous parvenions à un accord juste et équitable ».

Le syndicat, qui affirme qu’il s’agira de la plus grande grève des travailleurs de la santé de l’histoire des États-Unis, fait pression pour des augmentations de salaire et des protections contre la sous-traitance et l’externalisation du travail.

Il a menacé de lancer de nouvelles actions de grève en novembre « si Kaiser continue de se livrer à des pratiques de travail déloyales ».

La grève de mercredi intervient au cours d’une année au cours de laquelle les États-Unis ont connu un niveau inhabituellement élevé d’actions revendicatives alors que les travailleurs luttent contre des niveaux d’inflation jamais vus depuis une génération.

La hausse des prix a réduit le pouvoir d’achat des acheteurs dans tout le pays, tandis que la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) générative a suscité des inquiétudes quant à l’automatisation d’un nombre croissant d’emplois.

Une action revendicative est en cours à Détroit, où le syndicat United Auto Workers (UAW) est engagé dans sa toute première grève commune contre les « trois grands » constructeurs automobiles – GM, Ford et le constructeur de Chrysler, Stellantis – pour obtenir des salaires plus élevés et des salaires plus élevés. de meilleures conditions de travail.

Plus de 25 000 travailleurs sont en grève dans 21 États – soit environ 17 pour cent des 146 000 membres de l’UAW – alors que les négociations se poursuivent.

À Hollywood, une grève conjointe des scénaristes et des acteurs qui a duré plusieurs mois a mis un terme à l’industrie cinématographique lucrative de Californie, stoppant la production et la diffusion de grandes productions cinématographiques et télévisuelles.

Alors que les scénaristes ont depuis convenu d’un accord pour retourner au travail, les acteurs représentés par le syndicat SAF-AFTRA étaient sur les piquets de grève mercredi, alors même que leurs négociateurs rencontraient les studios pour une deuxième journée complète de négociations.