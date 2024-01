Kaine et d’autres membres du Congrès appellent le Département d’État à rembourser le NVERS

Des membres de la délégation du Congrès de Virginie ont réprimandé vendredi le Département d’État américain pour ne pas avoir remboursé un groupe à but non lucratif qui a joué un rôle essentiel en aidant les évacués afghans à entrer en masse dans l’État en 2021, notamment en transférant des patients vers des hôpitaux débordés.

Après des tentatives répétées pour récupérer près de 700 000 $ de coûts engagés au cours de cette période, le Département d’État n’a toujours pas payé l’organisation à but non lucratif, indique la lettre signée par les sénateurs américains Tim Kaine et Mark R. Warner et les représentants Jennifer Wexton, Don Beyer et Abigail Spanberger. et Gerry Connolly.