TEEN Mom Kailyn Lowry a de nouveau fait vibrer son moulin à rumeurs bébé-papa avec un adorable cliché Instagram montrant ses fils Lux et Creed.

Le parent de quatre enfants a partagé l’image super mignonne de son enfant de trois ans et cinq mois, ses deux plus jeunes enfants avec son ex Chris Lopez, se blottissant ensemble à côté de la légende «frères pour toujours».

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Alors que de nombreux adeptes se sont dits Maman adoLa dernière arrivée de ce dernier était un «mini Kail», d’autres ont soulevé la question de la filiation, avec un spéculant que Creed, né l’été dernier, «ressemble exactement à Lincoln».

Lincoln est Kailynle fils de sept ans de son ex mari Javi Marroquin, avec qui elle aurait retrouvé sa rompu avec Lauren Comeau.

D’autres ont été plus directs avec leurs suggestions comme l’un d’eux a écrit: «Le jumeau de Jav».

Un autre a posté: « Bébé ressemble à Javi désolé. »

Un troisième a alors écrit: « Trop de spéculations sur le père de qui! De toute façon, c’est un beau petit garçon. »

MTV La star Kailyn a récemment fait l’objet de spéculations qu’elle et Javi, avec qui elle était mariée de 2012 à 2017, s’étaient réunis après les fans ont repéré une série de signes secrets.

Compte Instagram Maman ado Shaderoom a posté une photo du téléphone d’un Javi connecté dans la voiture de Kailyn sous-titrée: « Voici une image plus claire qui ressemble à ce que le téléphone de Javi est connecté et joue une chanson … pas sûr de la partie Lopez mais je sais que Lincoln s’est entraîné ce matin … mais ils n’aiment jamais rouler ensemble lol et après l’autre jour, j’ai pensé qu’ils pourraient se distancer pour l’apparence lol. «

Le compte a également partagé une autre vidéo sous-titrée: «On dirait que Javi et Kail traînent encore pendant que Lauren est à la plage en train de s’éclairer lol.

Dans le clip, les adeptes peuvent entendre Kailyn parler à la caméra, suivi d’un « Bam », que les fans croient être la voix de Javi.

Javi a également partagé des vidéos et des photos du camp d’entraînement de football de Lincoln, et dans un clip, les fans peuvent entendre Kailyn crier: « Plus vite Lincoln. Allez. Tête haute. Tête haute. »

L’année dernière, Kailyn a affirmé que Javi avait tenté de « F ** k » her « in a parking. »

Kailyn a admis plus tard dans la finale de la saison 10 que elle « a causé une tempête de ** t » avec ses accusations de tricherie et qu’elle «a vraiment sali Lauren».

Pendant ce temps, il semble que la star de télé-réalité soit en termes moins que positifs avec l’ex Chris Lopez – le père de ses deux plus jeunes.

Elle a laissé entendre qu’elle voulait légalement le couper de leur vie après son arrestation pour l’avoir «frappé» – une accusation pour laquelle elle a plaidé non coupable.

Sur elle Baby Mamas No Drama podcast, elle a dit qu’elle avait eu des entretiens avec son avocat pour avoir le père « complètement retiré » de la routine quotidienne de ces enfants.

Elle a poursuivi: « Plutôt que de faire retirer le père complètement et d’avoir a) une mère célibataire ou b) une mère célibataire qui a quelqu’un qui est prêt à élever cet enfant comme le sien et à être cohérent. J’ai un problème encore plus grave avec quelqu’un qui – et je parle de première main – dira littéralement que je ne les laisserai pas entrer dans la vie de leur enfant parce que je ne leur ai pas permis d’être incohérents. «