Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Kailyn Lowry, 31 ans, a demandé l’aide de ses 4,5 millions de followers sur Instagram pour l’aider à nommer les jumeaux qu’elle attend ! Quelques instants après avoir confirmé qu’elle était enceinte de jumeaux, la Maman adolescente 2 L’ancienne élève a profité de son histoire Instagram pour demander à ses fans de l’aider à nommer ses petits. La mère de cinq enfants a partagé une capture d’écran d’un échange de SMS entre elle et un ami et a demandé à ses fans de suggérer des noms. « Je vous le dis tout de suite. Vous ne quittez pas l’hôpital sans noms, alors ressaisissez-vous. Vous avez 2 emplois », a plaisanté son amie dans le texte.

La femme de 31 ans a ajouté un « autocollant » sur Instagram et l’a étiqueté « nommez ces bébés ». Peu de temps après avoir demandé à ses admirateurs de l’aider à trouver des surnoms pour ses jumeaux, Kailyn a partagé une capture d’écran d’un nom suggéré par sa tante. “Aire était le deuxième prénom de votre arrière-arrière-grand-père et aussi le deuxième prénom de son père”, a envoyé un membre de sa famille par SMS (voir ici). Bien que ce soit un nom de famille, Kailyn a admis qu’elle ne pouvait pas choisir celui-là car c’est Kylie Jennerle nom du fils. “C’est la suggestion de ma tante mais je ne veux pas l’utiliser à cause de Kylie Jenner”, a-t-elle écrit, accompagnée d’un emoji riant.

Comme beaucoup le savent, Les Kardashian la star a accueilli son fils, Aire, en février 2022 et n’a confirmé son nom que près d’un an plus tard. À l’origine, Kylie avait nommé son fils Wolfe Jacques Webster, cependant, elle l’a ensuite échangé contre Aire Webster. Plus tôt dans la journée, Kailyn a confirmé sa grossesse. À peine célèbre podcast. Lorsque vous discutez avec la star de TikTok Allison Kuch à propos de leurs récentes vacances respectives, la personnalité de MTV a montré son baby bump.

« Nous n’étions même pas proches l’un de l’autre, mais quelles sont les chances ? Et puis je suppose que nous sommes tous les deux rentrés à la maison avec des souvenirs permanents », a-t-elle plaisanté. Allison n’a pas tardé à demander ce que Kailyn voulait dire. “Attendez! Vous êtes rentré à la maison avec un souvenir permanent ? dit-elle. La beauté blonde a ensuite déplacé la caméra vers son ventre de grossesse en pleine croissance. “Oh mon Dieu! Pourquoi ne le savais-je pas ? » a plaisanté son amie, ce à quoi Kailyn a répondu en riant.

Kailyn est la fière maman de cinq enfants, dont Isaac13 ans, avec Jo Rivera, Lincoln9, avec Javi Marroquínet des fils Credo3, et Lux6, avec Chris López. Elle attend actuellement les jumeaux avec son petit ami, Elie Scottqui est également père de son cinquième enfant, Rio. L’animatrice du podcast a confirmé l’arrivée de son cinquième enfant lors de l’épisode de l’émission du 13 octobre. Elle a également expliqué pourquoi elle avait attendu d’annoncer l’arrivée de Rio. “Il n’a jamais été vrai qu’il ne m’autorisait pas à publier quoi que ce soit”, a déclaré Kailyn à propos de son copain. “Chaque fois que j’ai voulu l’annoncer moi-même, de ma propre initiative, selon mes propres conditions, cela m’a été retiré.”