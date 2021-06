Kailyn Lowry de Teen Mom dit qu’elle en a marre des «conseils de perte de poids non sollicités» alors qu’elle lutte pour perdre du poids avec le SOPK

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a admis qu’elle en avait marre des « conseils de perte de poids non sollicités ».

La maman de quatre enfants a du mal à laisser tomber le livres sterling suite à son diagnostic de SOPK.

Kailyn a dit à sa co-animatrice, Lindsie Chrisley, sur leur podcast Podcast Convos Café : Je suis devenu ému par l’aspect de la prise de poids… Je suis toujours dans cet état d’esprit accablé. Je n’arrive pas à comprendre comment changer mon alimentation parce que je n’ai pas de routine quotidienne…

« Je me bats. Je mentirais si je disais que j’ai reçu le diagnostic, et j’ai commencé tout de suite exactement ce que je devais faire parce que je sais ce que je dois faire. Ce n’est pas une question de savoir ce que je dois faire … »

Elle est allée expliquer ce dont elle n’a pas besoin, c’est de « conseils non sollicités », même si les gens essaient simplement d’être solidaires et utiles.

Kailyn a dit que cela « n’aide pas. Cela aggrave les choses pour moi. »

Elle a poursuivi en admettant: « Mon régime n’est pas très bon. J’ai grandi en ne mangeant pas beaucoup de bons aliments, et je pense donc que cela fait partie du problème avec lequel je lutte aujourd’hui.

« Même quand j’ai mon alimentation sous contrôle, ce n’est probablement pas aussi bon qu’il pourrait l’être. »

Plus tôt cette semaine, Kailyn a fondu en larmes après avoir admis qu’elle avait du mal à perdre du poids.

La femme de 29 ans a été filmée alors qu’elle enregistrait pour elle Podcast Convos Café avec Lindsie Chrisley dans une bande-annonce pour un prochain épisode de Teen Mom 2.

S’ouvrir sur sa lutte pour perdre du poids, Kailyn s’est essuyé les yeux avec un mouchoir en papier alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle avait « fait de son mieux » pour perdre quelques kilos.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez moi si je ne peux pas perdre du poids ? » on peut l’entendre dire alors qu’elle fond en larmes et détourne les yeux des caméras.

« C’est là que je deviens émotive. J’essaie, j’ai essayé », a-t-elle conclu dans le clip, alors que Teen Mom 2 promettait un épisode « émotionnel » la semaine prochaine.

Il vient des semaines après Kailyn a pleuré les commentaires laissés par des trolls cruels la traitant de « cochon » et de « vache » après que son SOPK l’ait vue prendre plus de poids.

Kailyn a quatre fils, Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln, sept ans, avec son ex-mari Javi Marroquin et Lux, trois ans, et Creed, six mois avec son ancien partenaire Chris Lopez.