Kailyn Lowry a-t-elle eu un 5e bébé ? Chris Lopez s’exprime – Hollywood Life

Chris López, Kailyn Lowryet père de deux de ses enfants, a apparemment révélé qu’elle avait récemment accouché. Il l’a fait tout en laissant libre cours à ses pensées sous un commentaire Instagram supprimé depuis le 8 février, que l’on peut voir ci-dessous. “À ce stade, il ne s’agit pas des enfants… elle en fait trop… ici et dans les coulisses… elle court sur Internet pour être validée parce que ses fans lui permettent de se comporter”, a commencé sa diatribe.

Chris a ensuite décrit la situation qui a apparemment déclenché sa diatribe : Kail aurait besoin de contrôler toutes les situations. Il a affirmé que Kail était tellement en colère qu’il avait amené leur fils à l’école avec une heure de retard qu’elle avait décidé de le tirer inutilement pour la journée et de l’emmener chez le coiffeur à la place. Il l’a ensuite accusée de profiter de lui parce qu’il “gardait le silence” sur leurs problèmes et a dit qu’il ne le ferait plus. Chris a conclu le message en lui disant de s’inquiéter pour son prétendu nouvel enfant. “Vous prétendez être si réel, si brut, mais vous avez un tout nouveau né sur lequel vous devriez vous concentrer et pourtant vous essayez de créer un drame inutile…”, a-t-il claqué.

Le commentaire est venu quelques heures seulement avant qu’une source proche de la star de télé-réalité de 31 ans et mère de quatre (ou cinq) enfants affirme qu’elle a accueilli un enfant avec son petit ami, Élie Scott. “Kailyn a donné naissance à un petit garçon le 20 novembre avec Elijah”, a déclaré l’initié Le soleil. “Elle n’en a parlé qu’à sa famille proche et à ses amis.”

Les rumeurs auxquelles Kail et Elijah, qui sont devenus officiels sur Instagram en mai 2022, s’attendaient ont commencé après que Chris ait publié puis supprimé un tweet qui visait apparemment son ex pour ne pas l’avoir combattu. “ici en train de parler de tu vas me battre maintenant tu sais que tu dois protéger le ventre arrête ça”, a-t-il dit, selon Le soleil. En septembre, la publication a obtenu des photos de Kail quittant un dépanneur Wawa dans des vêtements amples qui semblaient cacher une bosse de bébé en pleine croissance. Les photos sont visibles ici.

Kailyn n’a pas confirmé ou nié publiquement les rumeurs de grossesse au moment d’écrire ces lignes. A partir de maintenant, on sait qu’elle a un fils de 13 ans, Isaacqu’elle partage avec son ex-petit ami Jo Riveraun fils de 9 ans, Lincolnelle a eu avec son ex-mari Javi Marroquinet deux fils avec Chris : Lux5, et Credo2.

Kailyn a continué à publier sur les réseaux sociaux comme si sa vie n’avait pas radicalement changé. Ses deux derniers messages Instagram sont pour ses podcasts, Café Convos podcast, qu’elle anime avec Lindsie Chrisleyet elle Baby Mamas Pas de drame podcast, qu’elle anime avec Vee Rivera, qui est mariée à son ex-petit ami, Jo. Avant cela, elle a publié une mise à jour sur son fils, Creed. “Tellement reconnaissants d’avoir surmonté ces dernières semaines de maladie”, a-t-elle légendé deux photos de lui prenant un bain moussant. “Ça a été vraiment difficile ici, mais les enfants ont été soldats et vont beaucoup mieux maintenant.”

