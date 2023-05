Kailash Kher perd son sang-froid lors de l’inauguration de Khelo India ; s’en prend aux organisateurs [Videos Viral]

Kailash Kher est l’un des artistes les plus formidables que nous ayons en Inde. Il s’est produit lors de divers événements et festivals et a captivé tout le monde. Récemment, à la Jeux universitaires de Khelo India 2023 inauguration, Kailash Kher a perdu son sang-froid. Il s’en est pris aux créateurs pour la désorganisation de l’événement. Selon les médias, il a dû attendre plus d’une heure. Les Jeux universitaires de Khelo India ont été inaugurés par nul autre que d’honorables Premier ministre de l’Inde, Narendra Modi. C’est l’un des plus grands événements sportifs du pays, mais les vidéos de Kailash exprimant sa colère sont devenues le sujet de conversation de la ville.

Kailash Kher perd son sang-froid lors de l’ouverture de l’événement Khelo India University Games 2023

Kailash Kher a été invité à l’Université BBD de Lucknow, Uttar Pradesh pour se produire lors de la cérémonie d’ouverture. Les détails de ce qui a conduit Kailash à perdre son sang-froid ne sont pas connus, mais plusieurs portails de divertissement en ligne rapportent qu’il s’est plaint d’avoir dû attendre plus d’une heure. Il a également critiqué les organisateurs pour leur mauvaise gestion de l’événement et leur mauvais comportement. Kailash a parlé en hindi et leur a demandé d’apprendre quelques bonnes manières. Le chanteur les a critiqués pour leur simple intelligence.

Un rapport du Hindustan Times affirme qu’il a été invité à raccourcir sa performance. Le chanteur s’en est pris en disant que si c’est ainsi que l’événement sera organisé, le programme sera fréquemment interrompu. Kailash Kher a dit qu’il haletait et qu’il chantait et dansait toujours pour que tout le monde passe un bon moment. Il s’en prend aux organisateurs en disant que s’ils ne sont pas contents de divertir tout le monde, personne n’apprécierait la performance. Kailash a déclaré aux organisateurs que s’il avait été appelé pour se produire, la prochaine heure et demie devrait être complète.

Kailash s’est finalement calmé et a donné une performance formidable, selon les portails d’actualités de divertissement en ligne. Il a joué sur ses tubes Babm Babm Bam, Mangal Mangal et Gaura pour n’en nommer que quelques-uns. Après la représentation, Kailash a également tweeté pour remercier le Premier ministre indien d’avoir organisé l’événement. Découvrez son tweet ici:

Les Khelo India University Games 2023 se poursuivront jusqu’au 3 juin. Plus de 400 athlètes de 200 universités participeront au festival sportif.