Kaija Saariaho, compositrice finlandaise innovante, décède à 70 ans

Kaija Saariaho, compositrice d’origine finlandaise dont la musique a acquis une renommée internationale pour sa combinaison de complexité sonore et de lyrisme éthéré, est décédée le 2 juin chez elle à Paris. Elle avait 70 ans. La cause était le glioblastome, un type agressif de cancer du cerveau, a annoncé sa famille. « Ses apparitions en fauteuil roulant ou en marchant avec une canne ont suscité de nombreuses questions, auxquelles elle a répondu de manière insaisissable », indique le communiqué. « Suivant les conseils de son médecin, elle a gardé sa maladie une affaire privée afin de garder un état d’esprit positif et de rester concentrée sur son travail. »

Au cours d’une carrière qui a duré quatre décennies, Mme Saariaho a écrit une douzaine de longues œuvres pour orchestre (avec et sans électronique), de grandes quantités d’œuvres de musique de chambre et vocales et cinq opéras complets. Sa dernière pièce, un concerto pour trompette intitulé « Hush », doit être créée à Helsinki en août.

« Faire l’expérience d’une œuvre de Saariaho, c’est moins écouter de la musique de concert que pénétrer dans un nouveau monde enveloppant : suspendu, utérin, irradié, numineux », écrivait l’auteur et dramaturge Cori Ellison dans le New York Times en 2010.

La musique de Mme Saariaho était admirée par les musiciens professionnels et était de plus en plus populaire auprès du grand public. Elle a dominé un sondage de la BBC en 2019 auprès de 174 collègues compositeurs qui ont été interrogés sur leur collègue vivant le plus respecté. Des organisations telles que l’Orchestre philharmonique de Berlin, l’Orchestre symphonique de Boston, le Lincoln Center et l’Opéra national de Finlande lui ont commandé des œuvres. Elle a souvent travaillé avec la soprano Dawn Upshaw et la chef d’orchestre Susanna Malkki.

En 2016, avec son opéra « L’amour de loin », elle devient la première femme à voir une œuvre mise en scène par le Metropolitan Opera depuis que la compagnie a présenté « Der Wald » de la compositrice britannique Ethel Smyth en 1903. .

« L’amour de loin » a été présenté pour la première fois en 2000 au Festival de Salzbourg en Autriche avec de très bonnes critiques. « SP. Saariaho a fourni une belle partition luxuriante », a écrit Anthony Tommasini dans le Times. « Mieux connue pour ses explorations du son, Mme Saariaho poursuit dans cette veine ici avec une musique qui combine une orchestration vive, l’utilisation subtile d’instruments électroniques et une écriture imaginative, parfois surnaturelle pour le chœur. »

Expliquant « L’amour de loin », Mme Saariaho a dit qu’elle se sentait obligée de créer un opéra sur l’amour et la mort. « Je suis sûr que cela semble si banal », a-t-elle déclaré. « Après tout, presque tous les opéras traitent de ces thèmes. Mais je voulais aller vers ces grands mystères de notre vie qu’on ne peut pas vraiment approcher par la raison mais que je sens pouvoir être approchés par la musique.

Kaija Anneli Laakkonen est née à Helsinki le 14 octobre 1952. Sa famille n’avait aucun lien professionnel avec la musique, mais la personne la plus célèbre de Finlande était de loin – et reste – le compositeur Jean Sibelius (1865-1957) et il y a toujours eu un fort accent national sur la musique classique.

Kaija a commencé à jouer du violon à 6 ans, ce qui a permis une entrée dans la musique précoce et difficile. Au coucher, elle se plaignait parfois à sa mère de la musique provenant de son oreiller et la suppliait de l’éteindre. Elle n’a jamais voulu être interprète, mais s’est de plus en plus intéressée à la composition – jusqu’à ce qu’à 11 ans, elle lise des articles sur Mozart et se sente humiliée par les multiples symphonies qu’il avait déjà produites alors qu’il avait la moitié de son jeune âge.

« J’en suis venue à la conclusion que je n’étais pas assez douée », se souvient-elle au Times en 1999. « Alors j’ai pensé que je deviendrais organiste et mènerais une vie philosophique et ascétique dans un petit village de Finlande et jouerais de l’orgue. servir la musique.

Au lieu de cela, elle s’est inscrite au Conservatoire Sibelius, où ses camarades de classe comprenaient les futurs chefs d’orchestre Esa-Pekka Salonen et Jukka-Pekka Saraste et le compositeur Magnus Lindberg.

Après ses études, elle a trouvé sa terre natale trop confinée. « J’ai commencé à être étiquetée tout de suite ‘la femme compositrice’, parce qu’il n’y en avait pas d’autres », a-t-elle déclaré. Elle a étudié en Allemagne avec le compositeur britannique Brian Ferneyhough mais s’y est également sentie dépaysée. « L’Allemagne est si stricte sur les règles », a-t-elle expliqué, « cela a en quelque sorte renforcé mes tendances ascétiques. »

En 1982, elle s’installe à Paris où elle s’inscrit à l’IRCAM, centre d’étude de l’acoustique, de l’électronique et de l’informatique fondé par le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez. Là, elle a rencontré Jean-Baptiste Barrière, un compositeur et membre du corps professoral qu’elle a épousé en 1984. (Un mariage antérieur, avec Markku Saariaho, s’est terminé par un divorce.)

« J’ai senti que c’était si bon pour moi, la valeur que les Parisiens accordent à leurs sens », a déclaré Mme Saariaho à Ellison en 1999. « Les gens peuvent prendre un déjeuner qui prend une heure et demie. Pour un Finlandais, c’est incroyable. Et les vins, les parfums, la multitude de possibilités : ça m’a en quelque sorte détendu, m’a donné une liberté. Elle a vécu à Paris pour le reste de sa vie.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil leurs deux enfants, la scénariste-réalisatrice Aleksi Barrière et la violoniste-chef d’orchestre Aliisa Neige Barrière.

Lorsqu’elle travaillait, Mme Saariaho s’enfermait dans une pièce neuf heures par jour et n’autorisait pas les dérangements, à l’exception d’une évasion rapide pour aller chercher ses enfants.

« Pour écrire de la musique, il faut de la concentration, une écoute intérieure », a-t-elle déclaré au Times. « Pour être une femme, pour être une mère, il faut être toujours disponible et occupée. C’est difficile d’avoir, en même temps, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. »

Mme Saariaho a parfois suggéré qu’elle pourrait avoir été affectée par la synesthésie, une condition où un sens en affectera un autre – où vous « voyez » des sons, par exemple, ou « entendez » des couleurs. « J’ai toujours imaginé la musique à travers la lumière », a déclaré Mme Saariaho en 2010. « Ma musique est tout au sujet de la couleur et de la lumière, et c’est ce qui m’a amenée à la scène. »