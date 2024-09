Kaia Gerber recrée le look moulant emblématique de sa mère Cindy Crawford

Inscrivez-vous à HELLO! Fashion pour des conseils de style, des informations culturelles, des articles incontournables et bien plus encore En saisissant vos coordonnées, vous acceptez les conditions d’utilisation du magazine HELLO! Politique de protection des données . Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici .

Voler dans la garde-robe de votre mère restera à jamais l’incarnation de la grandeur de la mode – et personne ne le sait mieux que le mannequin, l’actrice et le magnat du style Kaia Gerber.

Des objets vintage transmis de génération en génération, aux bottes de cow-boy à talons qui lui servaient lors de ses sorties nocturnes dans les années 1980 et aux accessoires tendance qui ont fait le tour du monde, la garde-robe d’une mère est la meilleure source de joyaux vestimentaires.

Heureusement pour Kaia, 25 ans, lorsqu’il s’agit « d’emprunter » les vêtements de sa mère, ses choix sont abondants, tant en termes de style que de stature, car n’oublions pas à quelle garde-robe elle a accès…

© Jeremy Chan La robe blanche moulante de Kaia lui allait comme un gant

Elle sort vendredi soir pour célébrer son nouveau film d’horreur à comédie noire Coquille au Festival international du film de Toronto, l’égérie Céline a fait une déclaration de style sur le tapis rouge, portant exactement la même robe que sa mère Cindy Crawford portait il y a trente ans pour assister aux Oscars de 1993.

La robe de rêve en question était une superbe option moulante midi blanche et nette de la célèbre marque parisienne Hervé Léger et comportait un soutien-gorge intégré à armatures complexe et une construction semblable à un bandage.

© Jeremy Chan Kaia a opté pour un maquillage éclatant et une teinte de lèvres marron pour l’événement

Sans surprise, la robe n’était pas la seule partie du look que Kaia a copié de sa célèbre mère. Pour plus de glamour, le mannequin a également imité une coiffure volumineuse similaire, en balayant ses longues mèches brunes foncées dans un style crêpé sur le côté.

Pour les accessoires, le Palme royale L’actrice a gardé l’élégance, associant un délicat collier ras du cou en diamant à une pile de bracelets en argent, sa montre Omega bien-aimée et un ensemble de boucles d’oreilles frappantes et accrocheuses.

© Getty Cindy portait cette robe saisissante pour assister à la 65e cérémonie annuelle des Oscars avec son mari de l’époque, Richard Gere

Cindy Crawford n’a pas tardé à commenter le look de sa fille, en publiant une photo côte à côte d’elle et de Kaia sur sa story Instagram avec la légende : « Telle mère, telle fille ». Elle a ensuite partagé une autre image du look de Kaia, exprimant à quel point elle est fière de sa plus jeune enfant tout en ajoutant : « J’adore cette deuxième vie pour Hervé Léger ».

Le duo mère-fille élégant a prouvé à maintes reprises qu’ils étaient faits du même style et même si la garde-robe de notre propre mère n’a peut-être pas d’options opulentes comme celle de Cindy, nous pouvons au moins vivre par procuration à travers Kaia.