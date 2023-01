Kaia Gerber porte un bikini et sort avec Austin Butler : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Kaia Gerber et son copain Austin Butler commencé la nouvelle année en profitant du soleil à Cabo San Lucas ! Le couple a été aperçu en train de se prélasser dans et autour de la piscine de leur complexe le dimanche 1er janvier sur des photos obtenues par le Courrier quotidien qui peut être vu ici – et a montré leurs physiques sculptés dans le processus. Le mannequin, 21 ans, portait un minuscule deux pièces composé d’un haut de bikini à col carré orange brûlé et d’un string marron, qui allongeait ses jambes toniques. Austin, 31 ans, a secoué des bas noirs et a mis ses abdos impressionnants en plein écran.

À un moment donné, le Elvis L’acteur et Kaia ont été vus en train de partager un baiser passionné alors qu’ils se penchaient sur le séparateur de la piscine pour se serrer les lèvres. Kaia avait les mains empêtrées dans les mèches pulpeuses d’Austin. Embué!

Austin a prouvé qu’il était le petit ami ultime d’Instagram et a pris des photos sexy de sa petite amie d’un an alors qu’elle s’étirait dans la piscine. Il avait l’air super content de la séance photo grésillante alors qu’il se penchait et prenait la photo parfaite de Kaia. Il se leva également et directement au-dessus d’elle, s’assurant qu’il avait tous les bons angles pour sa magnifique petite amie.

Avant de s’envoler pour le Mexique, Kaia et Austin ont été photographiés emmitouflés pour une promenade matinale dans le quartier Los Feliz de Los Angeles quelques jours avant Noël. Ils portaient des vêtements de sport et semblaient s’arrêter dans un magasin de smoothies pendant leur sortie, car Kaia avait une boisson verte à la main.

Kaia et Austin ont commencé à se fréquenter en novembre 2021 et ont été vus pour la première fois ensemble en train d’assister à une séance de yoga ensemble à Los Angeles. Le mois suivant, ils ont été vus se diriger vers l’aéroport international de Los Angeles avant les vacances. Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge à W Magazinede la soirée annuelle Best Performances en mars 2022 et semblaient épris l’un de l’autre alors qu’ils marchaient main dans la main.

L’apparition officielle a eu lieu environ quatre mois après Kaia, la fille du mannequin Cindy Crawfordséparé de Euphorie Star Jacob Elordi25. Avant Jacob, Kaia était dans une relation très médiatisée avec Pete Davidson, maintenant 29 ans. Ils ont rompu en janvier 2020 après environ trois mois ensemble. Austin, bien sûr, était avec Vanessa Hudgens pendant neuf ans avant de se séparer en janvier 2020.

