Kaia Gerber flirte avec d’autres au milieu des malheurs amoureux d’Austin Butler : Source

Photo : Kaia Gerber flirtant avec d’autres au milieu des malheurs amoureux d’Austin Butler : Source

Austin Butler et Kaia Gerber auraient des problèmes relationnels.

Auparavant, il avait été établi que Kaia Gerber ne voulait pas lâcher Austin et « essayait de rester intéressante », mais ces affirmations n’ont été que confirmées par le dernier reportage de Vie et style.

Selon la nouvelle source, la mère du magnat de la beauté, Cindy Crawford, est intervenue pour sauver leur relation.

« Cindy est frustrée par le comportement de sa fille », a commencé la source.

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple a alimenté les rumeurs de rupture lorsque l’acteur de 33 ans ne s’est pas présenté le jour de l’anniversaire du magnat.

Ils ont poursuivi en mentionnant: « Et elle pense qu’elle ne fait pas assez d’efforts pour garder Austin et qu’elle va le perdre si elle continue de cette façon, en faisant la fête et en flirtant avec d’autres gars. »

Plus tôt, il a également été rapporté que «Austin et Kaia ont toujours eu beaucoup de choses contre eux».

À l’époque, la source avait expliqué que la principale raison de leurs prétendues retombées était la « grande différence culturelle entre la façon dont ils ont été élevés ».