Kaia Gerber fait une démonstration révélatrice dans la tenue de pom-pom girl des Itty-Bitty Cowboys

Cindy Crawford et Rande Gerberla fille de Kaïa a fait une démonstration assez révélatrice avec son costume d’Halloween cette année.

Le joueur de 23 ans portait le look classique d’une pom-pom girl des Cowboys de Dallas, une option sportive qui a été popularisée au fil des ans.

Pour assister Vas J. Morgan et Michael BraunLa fête d’Halloween 2024 organisée dans une résidence privée à West Hollywood, en Californie, pendant les vacances d’automne, le Babylone L’actrice a enfilé une toute petite paire de bloomers blancs associée à un haut bleu soyeux à nouer qui montrait son ventre nu sous un gilet assorti orné d’étoiles.

Pour terminer l’ensemble complet, elle a accessoirisé le costume avec des bottes de cowboy noires, des lunettes de soleil et des pompons.

Sur les photos de l’événement du 31 octobre, on peut voir Kaia exhiber ses blancs nacrés devant les caméras alors qu’elle pose aux côtés d’une amie, qui lui correspondait dans une tenue identique.

WEST HOLLYWOOD, CA – 31 OCTOBRE : Kaia Gerber participe à la fête d’Halloween 2024 de Vas J. Morgan et Michael Braun dans une résidence privée le 31 octobre 2024 à West Hollywood, Californie. (Photo de Rachpoot/Bauer-Griffin/Getty Images) Rachpoot/Bauer-Griffin/Getty Images

Étaient également présents à la fête effrayante et étoilée Hailey Bieber habillé en personnage animé de Disney Channel du début des années 2000, Kim Possible, Cara Delevingné porter un costume tout en imitant Christian Bale de Psycho américainet Paris Hilton canalisation Britney Spears dans son célèbre ensemble d’écolières de son clip pour le hit de 1999 « Baby One More Time ».

En plus, Demi Moore et Bruce Willis‘ filles Scout et Tallulah Willis, Ellie Goulding et Brooks Nader, Emma Chamberlain, Lori Harvey, Wilson rebelle et femme Ramona Agruma, Rita Ora et mari Taika Waititiet d’autres étaient habillés en costumes pour l’occasion.

En ce qui concerne la tenue de pom-pom girl, d’autres célébrités qui ont porté des styles similaires dans le passé incluent notamment Dolly PartonOMS fait du bruit dans le petit regard alors qu’elle jouait le spectacle de la mi-temps de la NFL lors du match des Cowboys de Dallas contre les Commanders de Washington à Thanksgiving 2023.

