Kaia Gerber et Austin Butler sortent ensemble avant les vacances : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bruce / BACKGRID

Promenades hivernales agréables. Kaia Gerber et Austin Butler ressemblait à tout à fait le couple alors qu’ils s’emmitouflaient pour une promenade matinale dans le quartier chic de Los Angeles, Los Feliz, le 21 décembre 2022. se sont étirés les jambes ensemble avant le week-end de Noël sous le soleil de Los Angeles.

Plus à propos Kaia Gerber

Kaia a opté pour un style sportif alors qu’elle sortait avec son beau. Éloignant le froid californien, elle portait une veste polaire bleu marine floue. En dessous, des leggings noirs serrés montraient ses tiges presque sans fin.

La fille de couverture a avancé dans des baskets noires avec du blanc Nike chaussettes relevées haut. En bonne santé, elle a attrapé un jus vert et a porté une grande bouteille d’eau beige. Les cheveux châtain doré de Kaia étaient lisses et brillants et elle enfila une paire de lunettes de soleil pour cacher son célèbre visage du soleil.

Austin avait l’air décontracté en noir de la tête aux pieds. Il a associé une veste en toile à une chemise sombre et Adidas un pantalon. Des baskets et une casquette de baseball complétaient le look avec du chaume. Il avait également une bouteille d’eau à la main, prête pour n’importe où leur promenade les emmenait.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le couple, qui est lié depuis fin 2021, est apparu en pleine conversation pendant la promenade. Il semble qu’ils soient plus proches que jamais. Kaia était là pour regarder le Elvis acteur lorsqu’il animait Saturday Night Live le 17 décembre 2022.

Et Austin était au premier rang avec la mère de Kaia Cindy Crawford alors que le strutter de deuxième génération marchait le Céline défilé de mode le 8 décembre à Los Angeles. En faire une véritable affaire de famille, papa Rande Gerber et frère Presley étaient également là pour regarder.

Lien connexe En rapport: Acteurs d’Elvis : Jacob Elordi, Austin Butler, Val Kilmer et d’autres acteurs pour jouer le roi dans les films

Avant de sortir avec Kaia, Austin entretenait une relation de huit ans avec Vanessa Hudgens35. Kaia est sortie pour la dernière fois avec la star d’Euphoria Jacob Elordi, 25 ans, mais la relation a suivi son cours fin 2021 et le couple n’était plus. Avant cela, elle a eu un bref rendez-vous avec le célibataire préféré de tout le monde, Pete Davidson29.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.