Kaia Gerber et Austin Butler sortent avec Cindy Crawford et Rande Gerber – Hollywood Life

Modèle Kaia Gerber21, et Elvis étoile Austin Butler31 ans, ont été aperçus en double rendez-vous avec les parents de Kaia Cindy Crawford et Rande Gerber. L’adorable jeune couple, dont on dit qu’il est fiancé, a profité d’une sortie en famille dans la célèbre pizzeria Roberta’s à Culver City, en Californie, comme on le voit sur les photos ici via Personnes. Kaia et Austin ont ouvert la voie lors de la sortie, alors que les parents du mannequin suivaient de près.

Kaia a regardé chaque pouce de la fashionista dans son crop top blanc et son costume noir alors qu’Austin coupait une silhouette cool dans un blouson aviateur et une casquette de baseball. Toujours la magnifique déesse, Cindy a porté une veste en cuir noir et un jean lisse alors que le fondateur de Casamigos avait l’air débonnaire dans sa veste bleu marine et son pantalon assorti.

Le histoire d’horreur américaine l’actrice et son beau nominé aux Oscars vont de mieux en mieux depuis qu’ils ont déclenché des rumeurs d’amour en décembre 2021. après avoir été aperçus en train d’assister à un cours de yoga ensemble, par Page 6. Après avoir fait des débuts incroyables sur le tapis rouge au Met Gala 2022, le couple a maintenant des rumeurs de fiançailles qui tourbillonnent en ligne.

Pendant ce temps, la magnifique équipe mère / fille est facile à repérer avec sa beauté naturelle et sa présence sculpturale. L’idée a été récemment prouvée lorsqu’ils ont posé avec Reese Witherspoon aux InStyle Awards. Cindy et Kaia dominaient la petite L’émission du matin actrice alors qu’ils profitaient d’une soirée au Getty Center de Los Angeles. Avec la paire debout à 5′ 9″ et Reese mesurant 5′ 1″, la différence de hauteur était décidément perceptible – ce qui a rendu la séance photo fabuleuse encore plus amusante !

Et bien que Kaia se soit frayé un chemin dans le monde de la mode et du mannequinat, avec des couvertures d’atterrissage et des contrats à gogo, elle comprend la comparaison constante avec Cindy. « Dès le premier jour, les gens de l’industrie ont souvent été surpris par ma ressemblance avec ma mère », a-t-elle déclaré. Vogue en 2019. « En vieillissant, cela se produit encore plus, et ce n’est pas seulement une chose visuelle : c’est tout, de nos manières à nos voix… Avant, je ne le voyais pas du tout, mais maintenant je vais regarder devant une photo et il faut prendre un moment avant de réaliser de qui il s’agit.

