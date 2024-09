Kaia Gerber a recréé la robe de Cindy Crawford aux Oscars de 1993

Kaia Gerber est déjà le portrait craché de sa mère Cindy Crawford, mais au cas où vous n’en seriez pas complètement convaincu, le jeune mannequin consolide encore plus leur statut de jumelle mère-fille avec sa dernière apparition sur le tapis rouge.

Jeudi, Gerber a rendu hommage à Crawford lors de la première de son nouveau film Coquille au Festival international du film de Toronto en recréant l’un des looks les plus emblématiques de sa mère. Pour l’occasion, l’actrice portait une robe moulante blanche signée Hervé Leger qui ressemblait exactement à la robe sur mesure de Crawford pour les Oscars de 1993, avec un décolleté en cœur, des bonnets à armatures et un ourlet qui effleurait les chevilles.

Comme sa mère, Gerber a opté pour une paire de talons aiguilles blancs et pointus et a coiffé ses cheveux bruns brillants en boucles lâches avec beaucoup de volume. Le reste de son glamour comprenait une lèvre rose, des joues roses, des cils définis et des sourcils épais.

La seule différence, en réalité, était que Crawford était rejointe sur le tapis rouge par son mari de l’époque, Richard Gere, qui portait un smoking noir avec ses cheveux hirsutes poivre et sel.

« Kaia m’avait envoyé un mood board pour le TIFF et c’était l’une de ses références », a déclaré Molly Dickson, styliste de Gerber. Vogue à propos de la robe du mannequin. « J’ai pensé que ce serait génial de rendre hommage au moment emblématique de Cindy. » Le média a également rapporté que Gerber a fouillé dans les archives de bijoux de sa mère et a choisi un collier ras du cou en diamant vintage et des boucles d’oreilles à maillons, ainsi qu’une montre Omega vintage de la collection personnelle de Crawford.