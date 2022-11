Kai Widdrington de Strictly s’apprête à proposer à Nadiya Bychkova après une romance éclair de 10 mois

La star de STRICTLY Come Dancing, Kai Widdrington, se prépare à poser la question à sa collègue danseuse professionnelle Nadiya Bychkova, selon des amis.

Brit Kai, 27 ans, a commencé à sortir avec l’étonnant ancien mannequin Playboy de 33 ans au début de cette année.

Le couple amoureux a déjà adopté un chiot bouledogue anglais appelé Snoopy et est sur le point d’annoncer sa première tournée au Royaume-Uni, Once Upon A Time, ensemble.

Nadiya, d’origine ukrainienne, a une fille – Mila, cinq ans – avec son ex-fiancé, le footballeur slovène Matija Skarabot.

Mais elle a parlé de vouloir plus d’enfants.

Un initié a déclaré: “Kai a regardé les bagues de fiançailles de Nadiya en cachette et a dit à sa famille et à ses amis que c’était elle.

“Ils sont totalement aimés et Kai a noué des liens spéciaux avec la fille et la mère de Nadiya, les deux personnes les plus importantes de sa vie.

“Ils passent tout leur temps ensemble.

“Bien que Kai n’ait qu’une vingtaine d’années, il a toujours agi beaucoup plus vieux qu’il ne l’est et se sent prêt à s’installer.

« Il est très proche de sa propre famille et tient à fonder la sienne.





“Il sait que Nadiya est faite pour lui et il veut s’engager avec elle pour toujours.”

Dans une interview exclusive, Nadiya a parlé de son intention d’élargir sa progéniture, révélant : « J’espère vraiment avoir plus d’enfants, un jour bien sûr. J’en veux un ou deux de plus, on verra.

Elle a également expliqué à quel point il était difficile pour elle et Kai de se voir avant que leurs partenaires ne soient expulsés de la série.

Nadiya, qui était jumelée avec le chanteur des Bros Matt Goss, 54 ans, a déclaré: “Nous n’avons pas eu le temps de nous regarder pendant un moment car nous travaillions avec différents partenaires.

“Il était à Glasgow avec Kaye Adams et j’étais à Londres, alors maintenant que nous sommes tous les deux hors compétition, nous nous voyons un peu plus.

“Mais sinon, c’est tellement facile de former ces gars-là.”

Parmi les autres couples qui se sont mariés après s’être rencontrés sur Strictly, citons la star de Countdown Rachel Riley, 36 ans, qui a épousé la danseuse russe Pasha Kovalev, 42 ans, et l’acteur Jimi Mistry, 49 ans, qui s’est marié avec la danseuse italienne Flavia Cacace, 42 ans.

