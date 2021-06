Après avoir fait partie de la télévision pendant près de trois ans, Sushant Singh Rajput a fait une incursion à Bollywood en 2013 avec le film « Kai Po Che ! réalisé par Abhishek Kapoor. Cependant, son dernier film ‘Dil Bechara’ est sorti après sa disparition en 2020. Le film a marqué les débuts de réalisateur du directeur de casting Mukesh Chhabra. Lundi, un an après la mort prématurée de Sushant, les deux cinéastes se sont souvenus de l’acteur qui a livré une performance mémorable dans leurs films.

Abhishek a partagé une photo de Sushant sur sa page Instagram et a écrit : « Un an aujourd’hui… toujours engourdi #omnamahshivaya #sushantsinghrajput #superstar pour toujours. »

Tandis que Mukesh a partagé une photo de SSR des décors de ‘Dil Bechara’ avec d’autres photos posant avec lui. Il s’est souvenu du défunt acteur en écrivant: « Rien ne semble être pareil. Le vide que vous avez laissé derrière vous reste. J’espère que je vous reverrai. Tu me manques frère #stillnumb #sushantsinghrajput. »

Plus tôt en se souvenant du tournage de ‘Kedarnath’, Abhishek avait dit à l’enquête : « Il était très troublé pendant que nous tournions pour Kedarnath. Mais quand nous avons tourné, il était là à 100%. Il n’a jamais fait de crise, il faisait froid, il a dû porter Sara sur son dos, et il n’a jamais dit non si je demandais des reprises. Je n’ai pas pu lui prêter beaucoup d’attention pendant le tournage, mais je savais que nous nous reconnecterions s’il le voulait. »

Il a ajouté: « Je me souviens quand ‘Kedarnath’ sortait, les médias l’avaient juste claqué. Je ne sais pas ce qui s’est passé, il pouvait voir qu’il ne recevait pas le genre d’amour parce que tout était centré autour de Sara à ce moment-là. . Il était juste un peu perdu. »