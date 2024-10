Kai, la petite-fille de Donald Trump, 17 ans, montre d’incroyables talents de golfeur avec la star de YouTube avant les élections

Une semaine avant l’élection présidentielle, la petite-fille de Donald Trump, Kai, a publié une vidéo aux côtés de la célèbre star de YouTube, Garrett Clark.

La jeune fille de 17 ans, qui affiche un handicap de 0,2, est la fille de Donald Trump Jr et de son épouse Vanessa. On la voit souvent jouer aux côtés de son « grand-père » et de Bryson DeChambeau.

Cependant, dans cette dernière vidéo, Kai a affronté Clark dans un match par coups de 18 trous au Stonebriar Country Club de Smithtown, New York.

Il n’y a aucune mention de l’élection ou du grand-père de Trump dans la vidéo, à part un clin d’œil au jeu sur ses terrains de golf.

Trump a terminé avec une note de 5 au-dessus de la normale, à deux coups de Clark, qui fait partie de Good Good –l’une des chaînes les plus influentes du golf.

Le jeune homme de 17 ans, l’aîné des petits-enfants de Donald Trump, s’est fait connaître pour la première fois en prenant la parole à la Convention nationale républicaine.

Le discours de Kai à la convention est intervenu cinq jours seulement après que son grand-père ait été abattu lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Le candidat républicain à la présidence regardait la scène avec un bandage à l’oreille droite.

À la suite de la tentative d’assassinat, elle a posté l’image emblématique d’un Trump ensanglanté levant le poing. « Nous t’aimons grand-père. N’arrêtez jamais de vous battre », a écrit Kai en légende.

« Nous t’aimons grand-père, va te botter les fesses ! » » a-t-elle posté avant le deuxième débat présidentiel le mois dernier.

Kai, qui s’est engagée à jouer au golf à Miami à partir de l’automne 2026, est trop jeune pour voter pour son grand-père.

Elle a déclaré que son parcours préféré était le Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride, tandis que Clark déclare que le parcours de Trump à Jupiter, en Floride, est l’un des plus difficiles qu’il ait joué.

Plus tôt cette année, Kai a remporté un championnat de club féminin sur le parcours de West Palm Beach, posant avec son père et son grand-père après la victoire.

Good Good, quant à elle, compte 1,69 million d’abonnés sur YouTube et plus de 850 000 abonnés sur Instagram.