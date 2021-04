Thomas Tuchel dit que les critiques ne devraient pas être dupés par le langage corporel du milieu de terrain de Chelsea Kai Havertz et s’attendre à ce qu’il joue comme l’ancien attaquant du club Diego Costa.

L’Allemand a mis fin à sa longue attente pour un deuxième but en Premier League avec l’ouverture de la victoire 4-1 de samedi à Crystal Palace, près de six mois après sa première frappe de haut niveau contre Southampton.

Havertz a impressionné tout au long et a aidé le premier effort de Christian Pulisic alors qu’il a failli marquer un coup de gueule de Paul Gascoigne-esque, mais sa volée après un jeton sur Patrick van Aanholt a été sauvée.

Après avoir été signé cet été par le Bayer Leverkusen pour 71 millions de livres sterling, il a fallu du temps au joueur de 21 ans pour se régler, avec un épisode de coronavirus et plusieurs blessures inutiles, mais son manager et compatriote est plein d’admiration pour Havertz

L’entraîneur-chef de Chelsea a déclaré: « Il n’est tout simplement pas ce gars que vous ressentirez ou verrez en colère. Pour certains, vous sentez qu’ils doivent se battre avec d’autres pour obtenir un certain élan.

















« Ce n’est pas un type de Diego Costa, c’est simple et je ne demanderai jamais qu’il devienne ça.

«Parfois, vous ne pouvez pas confondre avec son langage corporel qu’il ne donne pas tout. C’est un personnage très calme mais il est très conscient de sa qualité. Je peux juste répéter qu’il a intensifié.

« Il change de club de Leverkusen à Chelsea, un club où il faut gagner des matchs et jouer et tout le monde s’y attend, donc je suis très heureux car il est clairement sorti de sa zone de confort et il est prêt à le montrer.

« Ce que nous pouvons lui demander, c’est la qualité et c’est ainsi qu’il peut aider l’équipe et devenir un joueur important, s’il peut le montrer régulièrement et montrer qu’il est impliqué dans les matchs et montrer sa qualité sur le terrain. »

L’exposition à Selhurst Park a donné un aperçu du potentiel de Havertz et, bien que Tuchel sache qu’il y a plus à venir, il n’est pas disposé à faire des déclarations audacieuses sur la qualité de l’international allemand.

S’il avait été plus clinique, l’attaquant des Blues aurait pu terminer par un triplé et cela reste un domaine où plus de travail est nécessaire.

















« Nous verrons, je ne peux pas vous dire une date ou un niveau. Je ne sais pas un niveau qu’il atteint et à quelle vitesse il peut le faire », a ajouté Tuchel.

« C’est à lui de montrer la qualité. Il a déjà montré de très bonnes performances contre Everton et l’Atletico. Pour nous, il a eu un match difficile contre Porto et le discours a été très facile; allez montrer que vous pouvez faire mieux et vous battre pour. votre place. Vous avez une seconde chance et il l’a fait.

« Il peut être encore plus impitoyable dans la finition parce qu’il a une qualité supplémentaire et je veux qu’il montre cette qualité. Il n’a pas besoin d’être notre leader émotionnel parce qu’il n’est pas ce gars-là et ce n’est pas nécessaire.

« Mais en termes de contrôle du ballon, de le garder dans des situations difficiles, d’avoir de petites courses, d’être en position haute et de bien finir et aider: c’est ce que nous demandons. Il doit se présenter et se présenter. C’est la vie en tant que joueur offensif à Chelsea. «

Un triplé contre Barnsley en septembre a mis en évidence ce que Havertz pouvait faire, mais c’est samedi qu’il a vraiment pris d’assaut la Premier League pour la première fois.

Ce n’était pas une surprise pour le manager de l’opposition Roy Hodgson, qui a passé du temps au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière à regarder l’ancien joueur du Bayer Leverkusen.

Il a déclaré: « Pendant la période de verrouillage, alors que nous n’obtenions pas de football en dehors de la Bundesliga, je l’ai vu beaucoup et j’en ai vu beaucoup depuis qu’il est arrivé à Chelsea.

« Il ne fait aucun doute que c’est un énorme talent, très habile sur le ballon et très intelligent avec ses mouvements. »