Kai Havertz nomme le joueur qui l’a aidé à s’installer à Arsenal

S’adressant à Sky Sports la semaine dernière, Kai Havertz a abordé un certain nombre de sujets, notamment en répondant à une question sur laquelle le joueur d’Arsenal lui a fait sentir le plus bienvenu au club.

«Le capitaine Martin (Odegaard)», Havertz a répondu. «Je me souviens que j’étais en vacances lorsque j’ai signé et il m’a juste envoyé un message 10 minutes après la sortie de la nouvelle et m’a simplement dit ‘tout ce dont tu as besoin, appelle-moi’.

« C’est un gars formidable et un très bon ami. »

Odegaard a également aidé Havertz à s’installer sur le terrain, lui infligeant un penalty au début de sa carrière à Arsenal pour le mettre sur la feuille de match.

Ayant déjà marqué un penalty plus tôt dans le match, Odegaard était le choix évident pour tirer le deuxième penalty d’Arsenal contre Bournemouth en septembre.

Mais le capitaine d’Arsenal a confié la responsabilité à Havertz, avant de pousser son coéquipier vers les supporters des Gunners pour recevoir leurs applaudissements.

Ce penalty était le premier but de Havertz sous le maillot d’Arsenal, mais il en a depuis ajouté 19 autres, dont huit buts et six passes décisives lors des 13 derniers matches de championnat.

Cela a été un coup de pouce vital pour Arsenal lors de la course en Premier League, Havertz marquant un but vainqueur spectaculaire contre Brentford, marquant et aidant lors de la victoire 3-2 contre les Spurs, et aidant le vainqueur contre Manchester United, entre autres contributions.

Odegaard devrait s’attribuer le mérite d’avoir lancé Havertz dans cette voie, ce qui est exactement ce que vous attendez du capitaine de votre club.

