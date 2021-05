Kai Havertz marque alors que Chelsea bat Manchester City 1-0 et remporte l’UEFA Champions League pour la deuxième fois

Chelsea a remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois alors qu’un but de Kai Havertz a assuré une victoire tendue 1-0 sur Manchester City lors de la finale de samedi à Porto, brisant le rêve de Pep Guardiola de soulever le trophée pour la troisième fois, une décennie après son dernier triomphe .

Havertz a contourné Ederson pour marquer trois minutes avant la mi-temps à l’Estadio do Dragao et les joueurs de Chelsea ont couru jusqu’au bout du terrain pour célébrer avec l’Allemand.

L’entraîneur Thomas Tuchel, plein d’énergie sur la ligne de touche tout comme son homologue, a donné un coup de poing en l’air pour célébrer, puis a sauté de joie sur le terrain après que Chelsea a tenu la victoire en seconde période alors que City a perdu le skipper désemparé Kevin De Bruyne à cause d’une blessure .

Le club londonien a peut-être terminé quatrième de la Premier League, à 19 points du champion City, mais il s’agissait, remarquablement, de sa troisième victoire contre l’équipe de Guardiola en six semaines.

Ils ont brisé les espoirs de City d’un triplé national lorsqu’ils ont triomphé en demi-finale de la FA Cup en avril, puis ont retardé la célébration de leur titre avec une victoire à Manchester.

Maintenant, dans une finale regardée par une foule limitée d’un peu plus de 14 000 fans qui a créé une atmosphère bruyante, ils ont refusé à City le premier titre de la Ligue des champions dont ils et Guardiola ont tant envie.

La deuxième Coupe d’Europe d’Abramovitch

City a dû attendre 13 ans depuis qu’il a été repris par Sheikh Mansour d’Abou Dhabi pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Ils sont désormais la septième équipe consécutive à perdre lors de leur première apparition à ce stade. Le même malheur est arrivé l’année dernière au Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, ainsi qu’à Tottenham Hotspur lorsqu’ils ont été battus par Liverpool lors de la dernière finale entièrement anglaise en 2019.

Chelsea a également perdu lors de sa première apparition en finale, succombant aux tirs au but contre Manchester United à Moscou en 2008.

Ils ont surmonté le dernier obstacle en battant le Bayern Munich, également lors d’une fusillade, en 2012 et ils ont maintenant leur deuxième Coupe d’Europe à égalité avec la Juventus, Benfica et Porto ainsi qu’une autre équipe anglaise, Nottingham Forest.

Leur transformation en l’un des super clubs européens est due à la richesse de Roman Abramovich, leur propriétaire d’oligarque russe qui était présent au match au Portugal.

Chelsea s’est transformé depuis la nomination en tant qu’entraîneur de Tuchel en janvier, mais City était toujours le favori après son troisième triomphe en Premier League en quatre saisons.

Se nourrissant de l’énergie de la foule dans un stade que les autorités portugaises avaient autorisé à remplir au tiers de sa capacité – tous les fans ont eu besoin de tests Covid-19 négatifs pour entrer – les deux équipes ont joué avec un niveau d’intensité rarement vu dans la dernière année de football sur des terrains vides.

Le moment marquant de Havertz

City a poussé haut mais a eu du mal à déranger Edouard Mendy dans le but de Chelsea, tandis qu’à l’autre bout, Timo Werner aurait dû faire mieux que de tirer directement sur Ederson à la 14e minute.

Chelsea a ensuite subi un coup de blessure alors qu’un Thiago Silva émotif a été contraint de se blesser, Andreas Christensen prenant la place du Brésilien en défense centrale.

Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert le score à la 42e minute, le ballon de Mason Mount divisant la défense de City avec John Stones hors de position, permettant à Havertz – leur marque de 71 millions de livres (100 millions de dollars) de signer l’été dernier – de contourner le long Ederson. et se transformer en un filet vide.

City devait maintenant briser une défense de Chelsea exceptionnelle depuis l’arrivée de Tuchel.

Mais ils ont perdu De Bruyne juste avant l’heure de jeu, le brillant Belge sorti dans une collision avec Antonio Ruediger qui a semblé le laisser commotionné.

Il est parti en larmes et Guardiola s’est plutôt tourné vers Sergio Aguero pour les dernières étapes, mais il n’y aurait pas eu d’envoi glorieux en tant que joueur de City pour l’Argentin, même si un tir de Riyad Mahrez a navigué un peu plus à la sixième minute de temps additionnel.

Il n’y a pas eu non plus de troisième Coupe d’Europe pour Guardiola, qui reste à un écart du record des entraîneurs avec le plus de victoires dans la compétition, détenu conjointement par Bob Paisley, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane.

