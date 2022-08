Kai Havertz manque de temps pour faire ses preuves à Chelsea

Les récentes performances de Kai Havertz à Chelsea continuent de paraître rouillées. Dans l’ensemble des matchs amicaux d’été pour les Blues, Havertz a joué au moins 45 minutes à chaque match. Aux États-Unis, cela comprenait des défaites contre Arsenal, 4-0, et le Charlotte FC aux tirs au but.

En tant que club, Thomas Tuchel dit que l’équipe ne semble pas préparée. Ce sentiment de tension s’est quelque peu atténué lors de la victoire 3-1 des Bleus à l’Udinese une semaine avant la campagne de Premier League. Une partie de cela vient de Tuchel qui annonce son meilleur onze de départ projeté pour la prochaine campagne.

À bien des égards, cela a porté ses fruits. Les nouveaux garçons Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly avaient tous deux l’air vifs. Le premier a eu l’occasion de marquer un tour du chapeau avec une multitude d’occasions à venir. Sterling a réussi à saisir l’un des buts de Chelsea et a semblé menaçant tout au long du match.

D’autres, comme Mason Mount et N’Golo Kante, ont également fait de superbes démonstrations contre l’Udinese.

Alors que d’autres joueurs ont pris le relais une semaine avant la saison, Kai Havertz ne semblait pas à sa place pour Chelsea. Il a été l’attaquant principal de Thomas Tuchel. Pourtant, il était terne à la réception du ballon.

Malheureusement, c’est un microcosme de ce que l’ancien Bayer Leverkusen a apporté à Stamford Bridge lors de son transfert de 88 millions de dollars en septembre 2020. L’Allemand n’a pas réussi à élever son jeu en termes de buts, de passes décisives et de performances percutantes au cours de ses deux saisons en Angleterre.

Certains prétendent qu’il est encore jeune et qu’il peut se développer. De plus, il a marqué des buts importants lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2021 et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui a suivi. Même dans ce cas, l’attaquant soyeux manque actuellement de domaines clés. La pression commence à monter sur la nécessité de présenter des performances constantes sur une longue période de temps.

Manque de cohérence

Kai Havertz a montré des aperçus de grandeur pendant ce passage à Chelsea. Il présente des touches incroyables, un contrôle de balle exquis et une finition clinique de temps en temps. Par exemple, le vainqueur du temps d’arrêt contre Newcastle la saison dernière était superbe. La victoire en mars a donné à Chelsea un coup de pouce pour les derniers mois de la saison pour assurer la troisième place.

Son toucher soyeux et sa finition élégante ont fait des comparaisons avec les grands de la Premier League Dennis Bergkamp et Dimitar Berbatov. Des moments comme celui-ci sont rares. Ce n’est pas une question de talent, mais plutôt de fréquence et de constance.

Kai Havertz n’a inscrit que huit buts et trois passes décisives lors de sa première saison à Chelsea. La deuxième saison a apporté une légère amélioration à 14 buts et quatre passes décisives. Même alors, le souci est que ce nombre doit augmenter. Une chose qui retient ce décompte est sa cruauté devant le but.

Timide en attaque

Un manque d ‘«instinct de tueur» a tourmenté Havertz. Il a des moments de potentiel pour être plus agressif. Pourtant, il lui manque ce précédent feu de Chelsea de Didier Drogba ou Diego Costa.

Lorsque les joueurs larges ou les milieux de terrain se retrouvent dans des positions dangereuses dans la moitié de terrain adverse, les attaquants doivent effectuer des courses positives vers la surface de réparation ou rechercher des balles potentielles. Havertz n’exécute pas cette tâche apparemment simple hors du ballon.

Un autre aspect sur lequel l’attaquant doit travailler est sa finition générale. Comme discuté précédemment, des finitions convaincantes sont dans le casier de l’Allemand. Souvent, ses tirs passent à côté ou ne demandent pas grand-chose au gardien. Il ressort du jeu de Havertz qu’il préfère les finitions douces et cliniques. Les plus grands attaquants savent quand appliquer des coups mesurés par rapport à quand vraiment mettre leurs lacets à travers le ballon.

Manque de confiance

Les attributs mentaux sont la clé des performances de tout joueur. Dans le cas de Havertz, il est évident qu’il y a un blocage mental lorsqu’il s’agit d’affronter des adversaires.

L’Allemand possède une vitesse de pointe. Cependant, il a souvent peur de prendre des risques et de porter le ballon vers l’avant. Charger en avant contre une opposition plus petite et moins remarquable est une chose. Les fans de Chelsea n’ont pas encore vu cela régulièrement contre les “grandes” équipes. Peut-être que la nature rapide du football anglais contribue à ce blocage mental. Quoi qu’il en soit, il se retient. Jusqu’à ce que l’Allemand puisse surmonter cela, il ne réussit pas vraiment dans la ligue.

Cela se voit dans la façon dont Kai Havertz joue le ballon à Chelsea. Lors de la réception dans les zones avancées du terrain, son premier réflexe est de prendre du recul et de chercher du soutien plutôt que de dribbler les défenseurs. Par conséquent, les attaques potentiellement dangereuses se réduisent en poussière. Au contraire, des joueurs comme Raheem Sterling ou Christian Pulisic essaient activement d’affronter les défenseurs. Ils gagnent des fautes, mettent des balles dangereuses dans la surface ou obtiennent des tirs cadrés.

Pour ce que ça vaut, le mouvement de Havertz est génial. Il se retrouve dans des zones dangereuses dans le dernier tiers. Pourtant, la prise de décision est son fléau.

Contre l’Udinese vendredi dernier, il aurait pu convertir au moins trois occasions dans des moments clés. Dans chacun, il a réussi une mauvaise tentative de but, a perdu le ballon par inadvertance ou a fait la mauvaise passe.

Points positifs

Il ne s’agit pas de trop critiquer Havertz. Il y a une raison pour laquelle Thomas Tuchel continue de sélectionner l’attaquant dans le onze de départ. D’une part, il a une excellente première touche et est composé sur le ballon. Même alors, il peut développer ces talents en jouant plus progressivement.

Un attribut dans lequel il excelle plus que tout autre joueur de l’équipe est la tête. Il a marqué plusieurs buts lors de la campagne 2021/22 avec sa tête. Par conséquent, les ailiers et les arrières latéraux des Blues recherchent des centres plus aériens avec Havertz au milieu.

Un autre point positif est que Kai Havertz joue dans sa meilleure position pour Chelsea en tant qu’attaquant principal ou un faux neuf. Lors de sa première saison à Londres, et parfois lors de la saison dernière également, il avait été déployé au milieu de terrain ou en tant qu’ailier, domaines dans lesquels ses qualités étaient étouffées.

Avancer

Comme en témoigne la sélection de l’équipe de Tuchel lors des matchs de pré-saison, Havertz est susceptible de mener l’attaque avant le premier match de la saison contre Everton. Soutenir l’Allemand en attaque serait probablement la nouvelle signature de Sterling et l’interprète le plus constant de Chelsea, Mason Mount.

À condition que ces trois joueurs puissent obtenir plusieurs matchs à leur actif au début de la saison et à moins de blessures, nous pourrions voir une grande attaque se former, d’autant plus que la chimie entre le trio se renforce.

Obtenir une série de départs cohérents ne fera qu’aider Havertz à gagner en confiance et à améliorer sa netteté devant le but. Il a été contraint de rivaliser avec Romelu Lukaku pour le poste d’attaquant la saison dernière et avec Olivier Giroud la saison précédente mais il a maintenant l’opportunité de s’approprier complètement ce poste.

Cette saison présente une grande opportunité pour Havertz mais pourrait également s’avérer être un clou dans le cercueil pour le temps du jeune attaquant à Stamford Bridge s’il n’est pas en mesure de faire passer son jeu au niveau supérieur.

