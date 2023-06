Kai Havertz lié à un mouvement de choc vers les rivaux de Chelsea, Arsenal – mais les Blues doivent baisser le prix demandé de 70 millions de livres sterling

Arsenal a été lié à un mouvement choc pour amener l’attaquant de Chelsea Kai Havertz aux Emirats.

Mais il a été rapporté que les Gunners n’avaient aucun intérêt à respecter le prix demandé de 70 millions de livres sterling des Blues.

3 L’attaquant de Chelsea Havertz a été lié à un départ de Stamford Bridge Crédit : Getty

3 Arsenal serait intéressé par la signature de l’international allemand Crédit : Getty

Le joueur de 23 ans fait face à un avenir incertain à Stamford Bridge, ce qui conduit le Real Madrid à évaluer un éventuel transfert.

Il a été affirmé que Los Blancos avaient identifié l’Allemand comme un remplaçant possible de Karim Benzema qui est parti rejoindre Al Ittihad.

Mais selon Le télégrapheArsenal est également en course pour s’assurer les services de l’ex-star du Bayer Leverkusen.

Cependant, les deux équipes ont hésité face à la valorisation du joueur de 70 millions de livres sterling par Chelsea.

Il a été dit que tout prétendant potentiel refuserait de payer plus de 50 millions de livres sterling pour Havertz cet été.

Chelsea serait prêt à se séparer de Havertz, pour qui ils ont payé 75 millions de livres sterling en 2020.

Et Havertz lui-même est ouvert à une nouvelle aventure loin de l’ouest de Londres n’ayant indiqué aucune volonté de prolonger son contrat au-delà de 2025.

Dans ce qui est un coup de pouce pour Arsenal, on pense que Chelsea ne forcera pas Havertz à rejoindre un club offrant les frais les plus élevés et prendra en considération sa préférence.

3 Havertz a rejoint Chelsea en provenance du Bayer Leverkusen en 2020 Crédit : Getty

Havertz, qui a marqué le vainqueur de Chelsea contre Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions 2021, s’est rendu coupable de performances incohérentes cette saison.

Au total, il n’a marqué que neuf buts dans toutes les compétitions lors de ses 47 sorties – avec une seule passe décisive.

Il n’a pas encore atteint les deux chiffres dans aucune de ses trois campagnes en Premier League.

Havertz pourrait être l’un des nombreux joueurs de haut niveau à qui Chelsea montrera la porte de sortie cet été.

talkSPORT comprend que Mason Mount a convenu de conditions personnelles avec Manchester United, tandis que Mateo Kovacic se rapproche d’un passage à Manchester City.

Et son compatriote milieu de terrain N’Golo Kante pourrait être sur le point de rejoindre l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.