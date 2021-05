Kai Havertz de Chelsea lors de la victoire en Ligue des champions

Kai Havertz a marqué le but décisif lors de la finale de la Ligue des champions samedi. Getty

Le milieu de terrain de Chelsea, Kai Havertz, a été stupéfait après que son but ait donné aux Bleus leur deuxième trophée de la Ligue des champions lors d’une victoire 1-0 sur Manchester City samedi.

Le joueur de 21 ans a frappé à la 42e minute pour donner aux outsiders Chelsea une victoire méritée, remboursant instantanément une grande partie du record du club de 72 millions de livres sterling (102,23 millions de dollars) que sa signature a coûté au club lorsqu’il a rejoint le Bayer Leverkusen l’été dernier.

Havertz a marqué son tout premier but en Ligue des champions, se précipitant sur le superbe ballon de Mason Mount et évitant le gardien de City Ederson avant de faire rouler calmement le ballon dans un filet non gardé.

« Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. J’ai attendu longtemps », a déclaré Havertz sur le terrain.

« J’ai attendu 15 ans pour ce moment et maintenant il est là. »

Le manque de forme de Havertz était l’une des raisons pour lesquelles Frank Lampard a été limogé en tant que manager de Chelsea en janvier, date à laquelle le joueur n’avait réussi qu’un seul but en Premier League. Même lorsque son compatriote allemand Thomas Tuchel a pris le relais, l’attaquant a continué à lutter pour la forme et n’a pas réussi à marquer un autre but en championnat avant avril. Mais sous Tuchel, Havertz a lentement commencé à montrer les compétences qui ont fait de lui une telle cible pour les plus grands clubs européens.

« Il le mérite, ça a été une saison difficile », a déclaré le skipper de Chelsea Cesar Azpilicueta, serrant son coéquipier dans ses bras alors que les célébrations commençaient sur le terrain.

« Ce gars va être une superstar. Il l’est déjà. Il nous a donné la Ligue des champions et pas seulement qu’il a couru comme un fou. »

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.