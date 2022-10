Kai Havertz Curler envoie Chelsea en phase à élimination directe

Une belle frappe de Kai Havertz a valu à Chelsea une victoire 2-1 au Red Bull Salzburg mardi alors qu’ils décrochaient une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Chelsea a fait une démonstration éblouissante en première mi-temps, prenant l’avantage à la 23e minute grâce à l’arrivée instinctive du pied gauche de Mateo Kovacic à 20 mètres, mais ils ont gâché plusieurs occasions de doubler leur avantage avant la pause.

L’équipe de Premier League a dû payer pour sa prodigalité au début de la seconde période alors que Junior Adamu a poussé l’égalisation à la maison, seulement pour que Havertz restaure l’avance de Chelsea avec une superbe frappe enroulée dans le coin supérieur à la 64e minute.

Salzbourg s’est rallié tard mais a trouvé le gardien Kepa Arrizabalaga en pleine forme, aidant les Blues à remporter la victoire qui les place à quatre points d’avance sur Salzbourg, deuxième du groupe E, et six devant l’AC Milan et le Dinamo Zagreb, qui se rencontreront plus tard mardi.

Bien que Salzbourg n’ait jamais battu l’opposition anglaise en Europe, la tâche de Chelsea à l’approche du match semblait formidable avec les Autrichiens sur une série de 40 matchs sans défaite dans toutes les compétitions.

Cependant, la belle finition de Kovacic depuis le bord de la surface de réparation, après que Havertz ait été dépossédé, a calmé les nerfs de l’équipe visiteuse.

Chelsea aurait dû capitaliser davantage sur sa domination en première mi-temps, mais deux superbes arrêts du gardien Philipp Kohn pour contrecarrer l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, ont maintenu les hôtes dans le match.

Salzbourg ressemblait à une équipe différente après la pause et a égalisé Adamu trois minutes après le début de la seconde période, l’attaquant rentrant chez lui après un mouvement radical.

Les vainqueurs de la Ligue des champions 2021 ne se sont pas découragés, la tête de Jorginho étant dégagée de la ligne avant que Havertz ne récupère la passe de Christian Pulisic pour régler le concours avec style. C’était son premier but hors de la surface de réparation pour Chelsea.

Bien qu’il ait dû endurer la pression tardive de Salzbourg, Chelsea méritait la victoire qui poursuit sa renaissance sous le nouvel entraîneur Graham Potter.

Cette victoire signifiait que Potter devenait le deuxième Anglais à rester invaincu lors de ses neuf premiers matchs en tant que manager de Chelsea après William Lewis en 1906-07.

