Kai Havertz: Arsenal est sur le point de conclure un accord de 65 millions de livres sterling pour l’attaquant de Chelsea | Nouvelles du football

Arsenal est sur le point de parvenir à un accord avec Chelsea sur la signature de Kai Havertz.

Il est entendu que les Gunners paieront à Chelsea 65 millions de livres sterling pour l’international allemand de 23 ans.

On pense que les conditions personnelles sont déjà en place avec Havertz, seuls les détails les plus fins devant être complétés avant la conclusion de l’accord.

Chelsea serait satisfait de l’accord car Havertz avait clairement indiqué qu’il voulait quitter Stamford Bridge.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Florian Plettenberg de Sky Allemagne rapporte que Kai Havertz souhaite rejoindre l’équipe d’Arsenal de Mikel Arteta, malgré le vif intérêt du Bayern Munich



Cela sonne la fin d’un séjour de trois ans à Chelsea pour Havertz, qui restera dans l’histoire du club pour avoir marqué le but qui leur a valu la finale de la Ligue des champions 2021 à Porto.

Chelsea a signé Havertz du Bayer Leverkusen en 2020 pour 75 millions de livres sterling, mais cherchait à récupérer une partie substantielle de ce qu’ils avaient payé après une campagne indifférente à Stamford Bridge.

Le transfert proposé à Arsenal génère des fonds indispensables pour les Blues tout en renforçant et en ajoutant de la polyvalence aux options d’attaque de Mikel Arteta alors que les Gunners tentent de s’appuyer sur la deuxième place de la saison dernière en Premier League.

Analyse: Pourquoi Chelsea encaisse Havertz, pourquoi Arsenal le veut

Image:

L’attaquant de Chelsea Kai Havertz est devenu la cible d’Arsenal



Comment se souviendrait-on de Havertz à Chelsea? Quel club tirerait le meilleur parti de l’accord? Et quelles sont les qualités qui le rendent si attrayant pour Arsenal et Mikel Arteta ?

Sky Sports’ Joe Shread et Nick Wright s’attaquer respectivement aux angles de Chelsea et d’Arsenal.

Les pourparlers « positifs » se poursuivent sur Declan Rice

Image:

Arsenal poursuit des discussions positives avec West Ham sur Declan Rice





Des négociations positives se poursuivent entre Arsenal et West Ham sur le milieu de terrain sur Declan Rice.

Les clubs londoniens travaillent à la fois sur les frais et sur la structure de paiement de l’accord après qu’Arsenal a vu une deuxième offre, d’une valeur de 90 millions de livres sterling, un record du club, rejetée mardi.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.