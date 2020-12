Glenn Hoddle a exhorté Kai Havertz à être plus « affirmé » alors qu’il continue de lutter pour faire bonne impression pour Chelsea.

L’ailier de 21 ans a déménagé à 71 millions de livres sterling à Stamford Bridge au cours de l’été après ses superbes performances pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga.

Mais il n’a pas encore répété cette forme en Angleterre, Havertz n’ayant marqué qu’une seule fois en Premier League jusqu’à présent.

S’adressant à l’Evening Standard, l’ancien joueur et manager des Blues Hoddle a fait part de ses réflexions sur la façon dont le joueur devrait chercher à s’améliorer.

« Pour le moment, Havertz ne se montre nulle part près du joueur qu’il présentait en Allemagne », a-t-il déclaré.

« Il joue un peu plus profondément à Chelsea et je pense que s’il commence à arriver un peu plus dans la surface de réparation, nous commencerons à voir le meilleur de lui.

«C’est un bon joueur et il y a plus à venir, mais il ressemble à un personnage qui a besoin d’un peu de temps pour s’installer.

« C’est presque comme s’il voulait juste être un bon joueur. Pour moi, il doit être un peu plus affirmé.