Kai Cenat améliore une fois de plus le jeu en direct avec une diffusion d’une semaine 24h/24 et 7j/7 depuis la prison et promet plusieurs invités spéciaux.

Twitch et le streaming en direct sont devenus courants ces dernières années et à l’heure actuelle, il n’y a pas de plus grand visage du genre que Kai Cenat. Auparavant, Kai avait organisé une Diffusion en direct de 24 heures avec Offset qui a produit plusieurs moments viraux.

Au cours de leur diffusion, les deux auraient recueilli plus de 10,5 millions de vues.

Apparemment, Kai serait prêt à franchir le pas une fois de plus et aurait annoncé une diffusion en direct en prison 24h/24 et 7j/7, selon Dexerto. Dans un live Instagram avec Nicki Minaj, il a paniqué les fans en annonçant qu’il irait en prison pendant une semaine.

Cependant, il n’a pas mentionné que ce serait pour une diffusion en direct, mais a ensuite révélé tous les détails dans une bande-annonce spéciale pour la diffusion. La bande-annonce présente des visages familiers tels que Druski, Offset, Mark Phillips, Chrisean Rock et plusieurs autres. Apparemment, Cenat et un groupe de ses amis célèbres seront en prison pendant sept jours, devant la caméra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vivront la vie en prison. De plus, ils mangeraient de la nourriture en prison et mèneraient des activités en prison qui n’ont pas encore été divulguées. De plus, il n’a pas révélé si les personnes présentes dans la bande-annonce seront celles à ses côtés dans le stream.

Cependant, cela semble très probable, mais avec sa liste d’amis de premier plan, on ne sait pas qui pourrait se présenter.