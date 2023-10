Kai Cenat améliore le jeu en direct en annonçant une diffusion 24h/24 et 7j/7 derrière les barreaux avec plusieurs invités spéciaux.

Twitch et le streaming en direct sont devenus courants ces dernières années et à l’heure actuelle, il n’y a pas de visage plus important du genre que Kai Cenat. Auparavant, Kai avait organisé une Diffusion en direct de 24 heures avec Offset qui a produit plusieurs moments viraux.

Au cours de leur diffusion, les deux auraient recueilli plus de 10,5 millions de vues.

Apparemment, Kai serait prêt à franchir le pas une fois de plus et aurait annoncé une diffusion en direct en prison 24h/24 et 7j/7, selon Dexerto. Dans un live Instagram avec Nicki Minaj, il a paniqué les fans lorsqu’il a annoncé qu’il irait en prison pendant une semaine, mais c’était apparemment uniquement pour la promo.

Suite à sa conversation avec le rappeur, elle a sorti une bande-annonce intitulée « 7 Days In » mettant en vedette des visages familiers tels que Druski, Offset, NLE Choppa et Chrisean Rock. D’après la bande-annonce, Kai Cenat et ses amis célèbres seront en prison pendant sept jours, devant la caméra 24h/24 et 7j/7 derrière les barreaux.

Sur son InstaStory, Cenat a partagé plus de détails.

“7 jours, pas de téléphone ni de communication avec le public extérieur », a écrit le streamer. « Des caméras surveillent chaque mouvement tout au long de la journée. Manger, dormir, prendre une douche, etc. en streaming.

Il a également taquiné qu’il prendrait des repas en prison aux côtés d’autres détenus et a ajouté qu’il y aurait plusieurs invités spéciaux.

Le flux devrait commencer le vendredi 27 octobre à 18 h HNE.