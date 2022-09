Kahun lève 8 millions de dollars pour un chatbot de raisonnement clinique activé par l’IA

La startup israélienne Kahun, qui a développé des outils de raisonnement clinique soutenus par l’IA pour les médecins, a levé 8 millions de dollars en financement de démarrage.

La ronde a été menée par LocalGlobe, avec la participation du Fonds du Conseil européen de l’innovation dans le cadre du programme EIC Accelerator et de la Founders Kitchen. La graine porte l’augmentation totale de l’entreprise à 13 millions de dollars.

CE QU’IL FAIT

Le premier produit de Kahun est un chatbot d’évaluation clinique. Il pose des questions aux patients sur leurs symptômes et leurs antécédents, en utilisant la littérature médicale pour exclure les maladies rares et les problèmes urgents. L’outil fournit ensuite un résumé au médecin, notant les domaines de préoccupation potentiels qui peuvent nécessiter une évaluation plus approfondie.

La startup a également un partenariat avec le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, où il donne des scénarios de maladie basés sur des présentations cliniques spécifiques à utiliser dans l’outil NEJM Healer de la revue. L’application est utilisée pour enseigner et évaluer les compétences de raisonnement clinique pour les étudiants en médecine et les résidents.

“La technologie derrière notre solution d’IA suit les mêmes éléments de base sur lesquels s’appuient les médecins formés”, a déclaré le PDG et cofondateur de Kahun, Eitan Ron, dans un communiqué. “En utilisant des textes évalués par des pairs et de la littérature académique de confiance dans tous les domaines de la médecine, nous avons créé un conseiller médical numérique formé pour penser comme un médecin et alléger le fardeau auquel il est confronté en intégrant des outils auxquels il peut faire confiance dans ses flux de travail.”

Kahun prévoit d’utiliser le capital d’amorçage pour ajouter de nouvelles spécialités au-delà des soins primaires et d’étendre ses efforts de mise sur le marché avec des entreprises de télésanté.

APERÇU DU MARCHÉ

Regard, anciennement connu sous le nom de HealthTensor, est une autre société qui vise à aider les prestataires à passer au crible les informations cliniques. La startup développe un outil qui utilise l’IA pour parcourir l’historique des patients, faire apparaître des informations pertinentes et suggérer des diagnostics potentiels. Regard récemment soulevé 15,3 millions de dollars en financement de série A.

Abridge, une startup de documentation médicale, a récemment créé 12,5 millions de dollars dans un tour de série A. Son système enregistre et transcrit les conversations entre les prestataires et les patients, puis organise les informations extraites de la visite.

Google a également travaillé sur des outils similaires destinés aux fournisseurs. Début 2021, il a déployé Care Studio, qui permet d’organiser les dossiers médicaux afin que les cliniciens puissent rechercher et accéder plus facilement aux données importantes. Le géant de la technologie a ensuite ajouté Conditions, un outil basé sur l’IA qui crée un résumé des besoins médicaux d’un patient, mettant en évidence les conditions aiguës et identifiant les informations manquantes.