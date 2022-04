Kahani, la première chanson de la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor Khan

Après avoir piqué la curiosité du public, la superstar et productrice Aamir Khan est enfin sortie avec son Kahani.

La vidéo de la superstar parlant d’une grande révélation de Kahani a cassé Internet et le chat est enfin sorti du sac alors que les créateurs de Laal Singh Chaddha ont sorti la première chanson du film intitulée Kahani.

Le travail d’amour d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha est l’un des films les plus attendus de l’année et sortira dans les salles nationales le 11 août 2022.

Après avoir donné au public indien un joyau cinématographique après l’autre, Aamir Khan Productions est prêt à vous raconter une autre histoire réconfortante avec Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Chaitanya Akkineni. L’adaptation indienne du scénario original d’Eric Roth a été réalisée par Atul Kulkarni et est réalisée par Advait Chandan.

L’album Laal Singh Chaddha est composé par le maestro Pritam, avec des paroles d’Amitabh Bhattacharya et la première chanson Kahani a des voix de Mohan Kannan qui résument magnifiquement le film et, en substance, présentent le film au public.

Fait intéressant, dans un mouvement qui change la donne, Aamir Khan a choisi de ne pas publier la vidéo de la chanson, mais uniquement l’audio afin que l’attention des auditeurs soit détournée vers le véritable héros de la musique – la musique elle-même et l’équipe qui assembler ces pièces.

En lançant la chanson, Aamir Khan a déclaré: “Je crois vraiment que les chansons de Laal Singh Chaddha sont l’âme du film et cet album contient certaines des meilleures chansons de ma carrière. C’était une décision très intentionnelle de mettre Pritam, Amitabh, les chanteurs et les techniciens à l’honneur parce que non seulement ils méritent d’être au centre de la scène, mais aussi que la musique mérite son crédit. J’ai hâte de voir comment le public réagit à la musique dans laquelle l’équipe s’est investie corps et âme.





Le compositeur Pritam a déclaré: “Aamir Khan est un héros à la fois à l’écran et en dehors. Il comprend que la musique doit parfois être sous les projecteurs et lui a permis d’occuper le devant de la scène dans ses films. C’est l’expérience la plus fantastique et la plus satisfaisante de travailler avec lui. sur ses films.”

Le chanteur de Kahani Mohan Mannan a déclaré : « Kahani, ou la « chanson de la plume » comme on l’appelle en interne, est une belle composition de Pritam et est écrite par l’incomparable Amitabh Bhattacharya et dès que je suis entré dans le studio de Pritam pour la chanter, tout le monde m’a dit à quel point ils étaient excités à propos de cette chanson et de la façon dont elle s’était déroulée. Je suis super content d’avoir pu la chanter et j’ai hâte que tout le monde l’écoute aussi. J’ai travaillé avec Pritam et Amitabh plusieurs fois dans le passé, mais je n’ai jamais eu la chance de chanter pour un film d’Aamir Khan, et étant donné que je suis un grand fan de son jeu et de ses films, c’est super excitant pour moi. J’ai eu la chance d’interagir avec lui et Advait plusieurs fois à cause de ce film, et cela m’a juste fait réaliser à quel point chaque partie est réfléchie et à quel point ils aiment la perfection.”

Laal Singh Chaddha est produit par Aamir Khan Productions, Kiran Rao et Viacom18 Studios et devrait sortir le 11 août 2022 dans les salles du monde entier.