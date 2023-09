Kagan espère que la division idéologique de la Cour suprême sur le précédent ne sera pas permanente

Le tribunal, composé de neuf membres, est dominé par six conservateurs depuis 2020, mais les juges nommés par les présidents républicain et démocrate cherchent souvent à minimiser la division idéologique du tribunal. Ils soulignent que de nombreuses affaires sont résolues à l’unanimité ou presque, et que d’autres brouillent les blocs idéologiques typiques de la Cour. Mais ces résultats ont tendance à se produire dans des cas discrets qui ne font pas la une des journaux.

Ainsi, lorsque Cole a donné à Kagan l’occasion vendredi de reprocher à la presse d’avoir exagéré l’importance des affaires dans lesquelles le tribunal s’est divisé 6-3 au cours des deux derniers mandats, il était remarquable qu’elle ait choisi de ne pas prendre le lay-up.

« Pour être tout à fait honnête, il faut dire que certains des cas les plus importants s’inscrivent dans des lignes assez prévisibles », a déclaré Kagan. « Au cours de quelques années, comme l’année dernière, vous avez eu une affaire interdisant le recours à l’action positive, une affaire importante impliquant les droits LGBTQ, cette affaire de prêt étudiant. L’année précédente, vous avez fait annuler le droit à l’avortement, vous avez eu une cause très importante concernant le changement climatique et la capacité du gouvernement à lutter contre le changement climatique. Alors que tout cela tombe 6-3, cela ne me surprend pas que les gens en parlent.

Au cours de l’entretien sur scène, qui a duré plus d’une heure, Kagan a également offert sa critique de l’école juridique de l’originalisme – du moins telle qu’elle est actuellement pratiquée par certains de ses collègues. Elle a déclaré que la pratique consistant à s’appuyer sur l’histoire de la nation pour interpréter le sens des dispositions constitutionnelles est douteuse et que les juges ne sont pas adaptés à cette tâche.

« Les avocats, les juges ne sont pas des historiens. L’histoire est difficile », a déclaré Kagan.

Kagan, ancienne solliciteure générale et doyenne de la faculté de droit de Harvard, a également déclaré qu’un commentaire qu’elle avait fait lors de son audience de confirmation à la Cour suprême en 2010 – « Nous sommes tous des originalistes maintenant » – avait souvent été mal interprété et sorti de son contexte. Elle a déploré cette phrase comme étant « cette phrase stupide qui me trotte dans la tête depuis un moment ».

« Ce n’est qu’une partie de la phrase », a insisté Kagan. «C’était une déclaration plus compliquée. Cela est venu après une longue discussion sur les raisons pour lesquelles je n’étais pas un originaliste au sens conventionnel du terme. … Mon point de vue selon lequel le sens constitutionnel évolue est cohérent avec le sens réel et original de ce que le document est censé faire.

Kagan a également qualifié de « très mauvais épisode » un incident survenu en mars au cours duquel un juge conservateur a mis fin prématurément à un discours à la faculté de droit de Stanford après avoir été chahuté à plusieurs reprises par des étudiants et dénoncé par un administrateur.

« Il y a trop d’intervenants qui perturbent. Il y a trop d’interdictions de livres. On essaie trop de s’isoler des idées avec lesquelles on n’est pas d’accord partout autour de nous », a déclaré Kagan. « Cela existe de tous les côtés de l’échiquier politique. C’est mal et contre-productif pour notre démocratie et notre société.»

Kagan n’a pas commenté directement les récentes controverses éthiques entourant les cadeaux non signalés aux juges Clarence Thomas et Samuel Alito, mais elle a qualifié de « légitime » l’inquiétude du public concernant l’absence de code d’éthique contraignant à la Cour suprême. Elle a déclaré qu’elle pensait que le code d’éthique qui s’applique aux autres juges fédéraux pourrait être adopté par la Haute Cour avec quelques ajustements tenant compte des circonstances uniques liées au rôle de la cour au sommet du pouvoir judiciaire.

« Je pense que ce serait une bonne chose que le tribunal fasse cela », a-t-elle déclaré.

Thomas et Alito ont fait valoir que le tollé suscité par leur éthique était motivé par des forces partisanes en colère contre le fait que six personnes nommées par les Républicains soient désormais en mesure de contrôler les décisions de la Cour, mais le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh ont déclaré que la Cour pourrait prendre davantage de mesures pour accroître le public. confiance dans ses pratiques éthiques.

Kagan a accepté cette position vendredi, mais a laissé de côté la suggestion de Cole d’identifier qui est le « hold-up » sur cette question.

« Non non! » s’est-elle exclamée, avant de rire et d’ajouter : « Ce qui se passe dans la salle de conférence, se passe dans la salle de conférence. »