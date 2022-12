Kadyrov vise le président de l’UFC dans le combat pour le titre

Le leader tchétchène pense que Magomed Ankalaev a été volé à l’UFC 282

Le leader tchétchène Ramzan Kadyrov a mis en doute l’intégrité du président de l’UFC Dana White après avoir réagi à un match nul controversé impliquant le combattant russe Magomed Ankalaev lors de l’événement principal de l’UFC 282 à Las Vegas samedi.

Le concurrent du Daghestan Ankalaev a utilisé les compétences de lutte pour lesquelles sa région est célèbre pour dominer les dernières étapes de son combat contre son rival polonais Jan Blachowicz.

Malgré cela, le titre des poids lourds légers pour lesquels les deux hommes se battaient est resté vacant après la fin du combat de championnat par un tirage au sort controversé – avec Blachowicz levant la main de son ennemi russe après que la cloche finale ait sonné et semblant admettre sa défaite.

Rejoignant d’autres voix telles que le champion des poids légers de l’UFC Islam Makhachev et le dirigeant des poids lourds Francis Ngannou, Kadyrov a exprimé son opinion selon laquelle Ankalaev aurait clairement dû remporter la victoire.

Dans un message sur son compte Telegram, Kadyrov s’est adressé directement au président de l’UFC, White.

“Dana White, que t’est-il arrivé?” demanda Kadyrov.

“Vous étiez un homme normal, avec des principes, et aujourd’hui vous avez retiré la ceinture de champion du ring sans la remettre au vainqueur incontesté.

«Ou la politique est-elle entrée sur le ring de l’UFC et vous oblige-t-elle à arbitrer sale? C’est un sport, Dana. Être honnête.

“Prenons l’exemple de Mairbek Khasiev (en ligue ACA), qui arrête toute jonglerie en ligue, tout parti pris, exigeant l’objectivité et ne mêlant pas le sport à la politique”, a-t-il ajouté. suggéra Kadyrov.

« Hé, Dana White, où vas-tu ? Sauvez le visage du championnat, votre propre visage. Admettez votre erreur, donnez la ceinture au vrai gagnant et excusez-vous pour ce spectacle. Sauvez la réputation de votre championnat.

Répondant en partie à White, qui a appelé le combat pour le titre “terrible,” Blachowicz s’est rendu sur Twitter lundi pour “réitérer quelque chose.”

« Tout d’abord, je ne pense honnêtement pas que le combat ait été terrible du tout. Deuxièmement, je n’ai pas l’impression d’avoir gagné mais pas non plus d’avoir perdu. Un match nul était équitable », écrit le Polonais.

