Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a semblé se ranger du côté d’Israël lundi lorsqu’il a déclaré que les émeutiers indisciplinés devraient recevoir une balle dans le front pour éviter des troubles.

Kadyrov, un loyaliste du président russe Vladimir Poutine, dirige la Tchétchénie, une république à majorité musulmane du sud de la Russie depuis 2007. Il a fait ces remarques dans une vidéo sur sa chaîne Telegram en réponse aux émeutes antisémites qui ont éclaté dimanche au Daghestan, également à majorité musulmane. , qui impliquait que des centaines de personnes aient pris d’assaut le principal aéroport de la région, brandissant des drapeaux palestiniens et apparemment à la recherche de passagers israéliens.

La grande foule à l’aéroport de Makhachkala s’est produite au milieu d’un conflit intense entre les forces israéliennes et le groupe militant du Hamas à Gaza. Le 7 octobre, le Hamas a mené l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël, et Israël a ensuite lancé ses frappes aériennes les plus lourdes jamais vues sur Gaza en réponse. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, a rapporté l’Associated Press. Plus de 8 000 personnes ont été tuées à Gaza, a indiqué l’AP.

Poutine a laissé entendre qu’il jouerait un rôle de médiateur dans le conflit au Moyen-Orient, mais s’est rapproché du Hamas depuis le 7 octobre, selon une analyse publiée le 25 octobre par le groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace.

Le 10 octobre, Kadyrov a exprimé son soutien au Hamas, déclarant : « Nous soutenons pleinement les actions de la Palestine parce que leurs terres ont été prises par Israël à un moment donné. »

Mais mardi, Kadyrov a donné l’ordre de tirer pour tuer contre les manifestants, en réponse aux troubles provoqués par les émeutiers au Daghestan voisin.

Le dirigeant tchétchène a été cité par l’agence de presse officielle russe RIA Novosti comme ayant ordonné aux forces du ministère de l’Intérieur et de la Garde nationale d’arrêter les manifestants.

“Sinon, tirez trois coups de semonce en l’air, et si la personne ne respecte pas la loi par la suite, tirez un quatrième coup dans le front”, a déclaré Kadyrov. “Personne d’autre ne sortira [to protest]. C’est ma commande.”

Kadyrov a également averti que toute manifestation publique liée au conflit entre les forces israéliennes et le Hamas serait « sévèrement réprimée ».

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour commentaires par courrier électronique.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient dimanche des manifestants en colère se précipitant sur le terrain d’atterrissage de l’aéroport de Makhachkala, la capitale du Daghestan. Certains brandissaient des affiches avec les slogans “Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daghestan” et “Nous sommes contre les réfugiés juifs”, a rapporté la chaîne Baza Telegram, liée aux services de sécurité russes.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov photographié à Piatigorsk, en Russie, le 19 mai 2023. Kadyrov a déclaré que les émeutiers indisciplinés devraient recevoir une balle dans le front pour éviter des troubles.

TATIANA BARYBINA/Service de presse du gouverneur de/AFP/Getty Images



La police a arrêté une soixantaine de personnes à l’aéroport, qui a depuis été fermé par les autorités.

Lundi matin, la police locale a déclaré que « plus de 150 participants actifs aux émeutes » avaient été identifiés. Selon Baza, environ 1 500 personnes ont pris part à l’incident.

Poutine a affirmé, sans preuve, que l’Ukraine et des « agents des services spéciaux occidentaux » étaient derrière les émeutes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que ces accusations relevaient de « la rhétorique russe classique ».

“Quand quelque chose va mal dans votre pays, vous blâmez quelqu’un d’autre”, a déclaré Kirby. “L’Occident n’a rien à voir avec cela. Il s’agit simplement de haine, d’intolérance et d’intimidation, pures et simples.”

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a publié un communiqué affirmant que les événements au Daghestan « reflètent l’antisémitisme profondément enraciné des élites et de la société russes ».

