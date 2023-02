Kadyrov affirme que la Russie veut envahir la Pologne après avoir conquis l’Ukraine

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le chef de guerre tchétchène et proche allié de Poutine, Ramzan Kadyrov, a annoncé son intention d’envahir la Pologne si la Russie était victorieuse en Ukraine. “J’ai déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre le satanisme devait se poursuivre dans toute l’Europe et, en premier lieu, sur le territoire de la Pologne”, a-t-il déclaré sur Telegram. Kadyrov a ajouté: “Et si, après l’achèvement réussi de la NMD (National Missile Defence), la Russie commençait à dénazifier et démilitariser le prochain pays?” « Après tout, après l’Ukraine, la Pologne est sur la carte ! Je ne cacherai pas que j’ai personnellement une telle intention. Ailleurs cette semaine, Kadyrov, 46 ans, a reçu le titre de “Père du peuple” pour compléter son rôle à la tête de la Tchétchénie. La Russie prévoit une nouvelle offensive majeure dans l’est de l’Ukraine ce mois-ci et a rassemblé une force de combat pouvant atteindre 500 000 soldats dans l’est pour organiser une ré-invasion à l’occasion du premier anniversaire du conflit. Le seigneur de guerre tchétchène Ramzan Kadyrov affirme que la Russie vise à prendre toute l’Ukraine et à envahir également la Pologne (Photo: East2West) Kadyrov a affirmé que la nouvelle offensive verrait la Russie prendre le contrôle de Kharkiv, Kyiv et Odessa, qu’elle utiliserait comme plate-forme pour «dénazifier» le reste de l’Europe. “Ensuite, nous prendrons Odessa, Kharkiv et Kyiv”, a-t-il déclaré. “C’est là que nous nous dirigeons progressivement, grâce au travail de toutes les structures, divisions et nations qui se sont unies autour de l’appel de notre président [Putin]. «Aujourd’hui, nous démontrons des résultats que les États de l’OTAN et de l’UE n’ont même pas imaginé dans leurs rêves. “Nous allons nous battre et arriver en Pologne.” Il a exhorté les Russes à être « calmes » quant à la fourniture de chars occidentaux à destination de l’Ukraine. “Ces réservoirs [the West gives Ukraine] ne signifie rien du tout », a-t-il déclaré. Kadyrov a également suggéré, sans justification, que la guerre en Ukraine pourrait être “terminée avant la fin de cette année”, selon l’agence de presse russe TASS. “Les pays européens admettront qu’ils se sont trompés, l’Occident tombera à genoux et, comme d’habitude, les pays européens devront coopérer avec la Fédération de Russie dans tous les domaines. Il ne devrait pas y avoir et il n’y aura jamais d’alternative à cela », a-t-il déclaré. Kadyrov (à droite) est un proche allié de Poutine et a récemment reçu le titre de “Père du peuple” en Tchétchénie Les voisins de l’Ukraine craignent depuis longtemps que si l’Ukraine tombe aux mains de la Russie, ils seraient les prochains dans la ligne de mire de Poutine. Plus tôt cette semaine, Zelensky a révélé que les services de renseignement ukrainiens avaient intercepté un plan russe visant à prendre le contrôle et détruire la Moldavie. Cette décision les a vus augmenter leurs dépenses de défense et faire pression avec succès sur les États-Unis et l’Allemagne pour qu’ils fournissent des chars et d’autres armes haut de gamme dans le but de mettre un terme décisif au conflit. Pourtant, les autorités polonaises sont de plus en plus préoccupées par la perspective d’une attaque de la Russie ou de ses alliés et se préparent à l’éventualité. Marek Magierowski, l’ambassadeur de Pologne aux États-Unis, a déclaré Radio Nationale Publique cette semaine que la Russie pourrait jeter son dévolu sur la Pologne « La Russie a toujours été notre voisin. C’est notre voisin et il le restera. Il ne disparaîtra pas miraculeusement dans un avenir prévisible. Nous devons donc nous préparer », a-t-il déclaré. «Nous devons être prêts à toute éventualité. La Pologne pourrait être la prochaine cible. Kadyrov, malgré ses liens étroits avec Poutine, a vivement critiqué la performance de l’armée russe en Ukraine et a appelé à plusieurs reprises à des attaques plus brutales. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a réaffirmé le soutien de son pays à l’Ukraine lors d’un sommet en Europe cette semaine (Photo: Reuters) Le chef de guerre dirige la république russe de Tchétchénie depuis 2007 et a développé autour de lui un culte de la personnalité. Kadyrov, qui se présente souvent comme le “fantassin” de Poutine, auparavant menacé de envahir la Pologne en mai 2022 Père de 13 enfants avec trois épouses actuelles, il a recruté des dizaines de milliers de “volontaires” pour la guerre en Ukraine et envoyé trois de ses propres fils au front, a-t-il affirmé. Il est fréquemment accusé par des groupes de défense des droits humains russes et internationaux d’avoir supervisé de graves violations des droits humains, notamment des enlèvements, des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et de cibler la communauté LGBT. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

