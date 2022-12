Kadyn Proctor explique le retournement de l’Iowa, ombre Hawkeyes

Le football de l’Alabama a réussi un coup de recrutement en renversant OT Kadyn Proctor 5 étoiles de l’Iowa et maintenant le joueur de ligne a expliqué sa décision.

Early Signing Day a été plus rentable pour l’Alabama Crimson Tide que quiconque. Non seulement Nick Saban et son personnel sont entrés dans la journée avec la classe de recrutement globale n ° 1 pour 2023 selon le 247Classements composites sportifsmais ils n’ont fait qu’ajouter à cela en décrochant quatre autres recrues 5 étoiles.

Aucun de ceux-ci n’a fait plus de bruit que le plaqueur offensif n ° 1 de la classe, Kadyn Proctor. Avant le début de la journée de signature, Proctor s’est engagé auprès des Iowa Hawkeyes en tant que meilleure recrue de l’État. Cependant, le Crimson Tide a réussi un coup majeur en le faisant basculer et en ajoutant à leur classe historiquement bonne.

Mardi, Proctor a expliqué sa décision de passer de l’Iowa à l’Alabama et, peut-être par inadvertance, a ombragé les Hawkeyes tout en louant le Crimson Tide et le niveau de talent à Tuscaloosa.

“Je ne veux pas entrer dans l’école et tout le monde pense que je suis déjà l’un des meilleurs joueurs là-bas”, a déclaré Proctor. « Je veux grandir. Ce n’est pas comme ça que je grandis. Je dois être frappé à la bouche avant de pouvoir grandir.

Kadyn Proctor nuance l’Iowa expliquant le retournement à l’Alabama le jour de la signature

Même si Proctor a raison de dire qu’il ne sera pas le plus grand homme du campus avec le Crimson Tide comme il l’aurait été avec l’Iowa, c’est toujours une chance pour les Hawkeyes. En substance, il dit qu’il a choisi Bama pour jouer avec de meilleurs joueurs qui lui permettront de grandir, pas seulement d’être le meilleur chien et de rester le meilleur chien dans un étang plus petit.

Quelle que soit la raison, cependant, les fans de l’Alabama sont plus que satisfaits de la décision car ils ont pratiquement verrouillé la meilleure classe de recrutement pour le cycle 2023 avec Proctor au cœur de celle-ci.

Et ne vous méprenez pas, quand il parle de croissance, il parle de devenir l’un des meilleurs choix de repêchage de la NFL. Il a ce genre de potentiel et maintenant le Crimson Tide peut l’utiliser. L’Iowa s’est juste avéré être un peu égaré alors qu’il l’expliquait.

