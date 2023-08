Kady McDermott révèle accidentellement la date de début de Love Island The Games – et ce n’est que dans des SEMAINES

KADY McDermott a accidentellement révélé la date de début de la série dérivée de Love Island – et ce n’est que dans DES SEMAINES.

La légende de l’émission Kady, 27 ans, a peut-être déjà participé deux fois à l’émission ITV2, mais prétend avoir été approchée pour une prochaine série intitulée The Games.

Rex

Révélant que le tournage commence en septembre, la beauté brune a déclaré qu’elle avait refusé l’offre car elle en avait « assez ».

Elle a dit à Sam Thompson et Pete Wicks sur leur podcast Staying Relevant : « On m’a demandé de faire Love Island The Games en septembre – j’en ai assez, je suis à la retraite pour l’année. Je vais laisser celui-là.

Kady a cependant dit qu’elle était ouverte aux offres d’autres émissions de téléréalité.

Il n’est pas étonnant qu’elle en ait assez de Love Island, puisqu’elle vient de revenir dans la série dans le but de trouver l’amour.

Kady a participé pour la première fois à la deuxième série du programme, qui l’a rendue célèbre en 2016.

On ne sait pas si le nouveau spin-off ressemblera à l’émission de télé-réalité d’ITV, également appelée The Games.

Après avoir fait ses débuts en 2003 sur Channel 4, la série relancée a vu des célébrités s’entraîner dur pour participer à des défis de style olympique pour une place sur le podium.

Le renouveau de l’an dernier a été présenté par Holly Willoughby et Freddie Flintoff, avec les commentaires en piste de Chris Kamara et Alex Scott.

Wes Nelson et Chelcee Grimes ont atteint la première place, suivis de Ryan Thomas et Phoenix Gulzar-Brown.

Des personnalités comme Kevin Clifton, Lucrezia Millarini, Christine McGuinness, Max George, Olivia Attwood et Colson Smith ont également concouru.

Rex

TVI

On ne sait pas si l’émission aura une ressemblance avec The Games d’ITV[/caption]