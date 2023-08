Kady McDermott montre un immense jardin avec un foyer de style Love Island – après avoir ravivé la querelle du spectacle

KADY McDermott a dévoilé aujourd’hui son ÉNORME jardin avec un foyer de style Love Island.

Le dernier de la star de télé-réalité instantané est venue après avoir relancé l’une de ses querelles de villa.

Instagram

Kady McDermott a donné un aperçu de sa vie familiale après avoir relancé une querelle[/caption] Instagram

La star de Love Island a montré son impressionnant jardin avec un foyer[/caption] Rex Rex

Kady, 27 ans, vit la vie de luxegrâce à ses DEUX passages sur Love Island.

Aujourd’hui, elle a montré son impressionnant jardin, avec des meubles d’extérieur confortables.

Dans le claquement de doigts, son chien pelucheux pouvait être vu perché à ses pieds.

Mais sa nouvelle photo est venue après qu’elle ait pris UN AUTRE coup sur son compatriote insulaire Scott van der Sluis

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram, on a demandé à Kady ce qu’elle pensait du fait que Scott se rende sur Love Island USA, après l’avoir qualifié de « joueur ».

Elle a révélé comment il lui avait téléphoné pour lui dire qu’il allait à l’émission.

Faisant alors allusion à lui uniquement sur les séries américaines car il est un « gameplayer », elle a terminé en disant : « Une chose est que je ne mens jamais ! »

La querelle de Kady et Scott a commencé après la sortie de sa villa.

Après avoir quitté Love Island, elle a parlé à Heat de Scott en disant: « J’aime Scott, mais il sait ce qu’il fait avec son jeu. »

Elle a ajouté: « Scott savait ce qu’il faisait. Il avait l’habitude de dire que vous deviez être là-bas quatre semaines pour être un personnage… dont on se souviendra.

Et après avoir affirmé qu’il lui avait dit qu’il se serait re-couplé à Casa Amor s’il y avait eu l’option, elle a poursuivi: « Scott est génial, je ne sais tout simplement pas à quel point ses relations sont authentiques ou comment il a été avec les choses. Je ne sais pas. »

Kady a affirmé plus tard que Scott était également « impoli » pendant son séjour dans la villa.

Lors d’une apparition sur le podcast de Sam Thompson et Pete Wicks, Staying Relevant, elle a dit qu’il avait commencé à propos de la nourriture dans la villa et avait eu une grosse dispute avec Mehdi Edno qui n’avait pas été diffusée.

Kady a commencé par dire qu’elle n’avait rien de personnel contre qui que ce soit.

Elle a expliqué : « Je n’ai jamais dit non plus que je n’aimais personne, je n’ai pas été malveillante. Ce n’est pas personnel. Si quelqu’un dit, ‘Oh, qui était le plus salissant avec qui vivre ?’ J’ai dit Scott parce qu’il n’a jamais fait son lit et qu’il était tout ça… Je ne dis pas que cette personne est une personne horrible.

Sam a ensuite injecté une rumeur qu’il avait entendue sur le footballeur pendant le tournage.

Il a dit: « J’entends que Scott a cliqué [his fingers] chez les producteurs, avait-il eu un peu d’attitude là-dedans?

Kady a ensuite soutenu cela, ajoutant que l’attitude de Scott a conduit à une dispute flamboyante avec Mehdi.

« Lui et Mehdi à l’heure du déjeuner, la nourriture n’était pas la meilleure, ok, ce n’était pas le cas mais on s’est nourri et… c’était bien, ça a fait l’affaire. [Scott] En gros, il a commencé un jour et Mehdi a perdu sa merde contre lui.

« Scott a poussé son assiette et a dit: » Cette nourriture est de la merde, il n’y a pas de protéines, comme où est la nourriture? et Mehdi a perdu sa merde et a dit: ‘Tu es si ingrat!’

« C’était une grosse grosse dispute. Encore une fois, j’aime Scott, mais il avait juste de mauvaises manières et c’est un fait.