Kady McDermott de LOVE Island sort avec le footballeur d’Aston Villa Matty Cash après sa séparation avec sa petite amie de quatre ans.

Kady, 25 ans, s’est discrètement séparée de son petit ami Myles Barnett, avec qui elle partage une maison, le mois dernier.

Rex

Le nouveau couple, qui se fréquente depuis plus d’un mois, a été aperçu en train d’assister à Wimbledon ensemble hier.

Une source a déclaré au Sun: «Matty était avec son ex Sophie, qui possède un salon, pendant quatre ans par intermittence, mais c’est fini maintenant – et il est avec Kady.

« C’est le début, mais ils se sont rencontrés en vacances au Portugal le mois dernier alors qu’il était parti pour l’entraînement de pré-saison et sont ensemble depuis. »

Getty

Getty

Kady a clairement exprimé ses sentiments à propos du footballeur en aimant toutes ses publications sur Instagram depuis leur rencontre.

Matty, 23 ans, a signé à Villa au début de la saison dernière en provenance de Nottingham Forest pour un montant impressionnant de 16 millions de livres sterling.

L’arrière droit a contribué à une excellente saison pour les poids lourds de la Premier League qui ont terminé en milieu de tableau.

Instagram / @ avfcofficial

Kady est devenue célèbre dans la série Love Island de 2016 et est sortie avec sa co-star et petit ami à l’écran, Scott Thomas, pendant un an après la série.

Kady et Myles, 27 ans, se sont rencontrés pour la première fois en 2018, quelques semaines seulement après avoir rompu avec sa co-star de Towie, Courtney Green.

Le couple s’est séparé plusieurs fois au cours de leur romance rocheuse.

Getty

Pourtant, malgré leur relation on/off, ils ont dépensé des milliers de dollars pour rénover une maison qu’ils ont achetée ensemble en 2019.

Ils ont transformé le bungalow-chalet à l’ancienne du Hertfordshire en une jolie maison de deux étages avec six chambres.

Un représentant de Kady n’a pas commenté.





Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island