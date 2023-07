Kady McDermott de Love Island critiqué par des fans furieux pour un commentaire «étrange» dans le discours de recouplage avec Ouzy

La star de LOVE Island, Kady McDermott, a été critiquée hier soir après que les téléspectateurs aient sauté sur l’un de ses commentaires les plus bizarres.

La jeune femme de 27 ans – qui en est actuellement à son deuxième passage dans l’émission ITV – a choisi Ouzy See dans le recouplage.

Rex

Rex

Dans un long discours, Kady a parlé de sa gentillesse – mais c’était sa référence au « magnifique aux yeux bleus ». bébés» ils auraient fait parler les fans.

Donnant ses raisons pour avoir choisi Ouzy, la star a fait l’éloge du footballeur et mannequin de 29 ans.

Elle a déclaré: « Non seulement il est irréel à regarder, mais c’est l’âme la plus douce.

« Il est gentil, il est attentionné et il sait très bien écouter. Je deviens un peu nerveux quand je lui parle, mais j’ai de bons nerfs, et oui, il est gentil.

« Et nous pouvons avoir de magnifiques yeux bleus bébés. Donc, le garçon avec qui j’aimerais être en couple, c’est Ouzy.

Un téléspectateur de One Love Island a tweeté: « » Nous aurions de magnifiques bleu aux yeux bébés‘ elle est tellement bizarre pour ce commentaire.

Un autre a écrit : « Tout ce dont Kady parle, c’est du visage d’Ouzy, de son bleu yeux et leur hypothétique bleu–aux yeux bébés comme SHUT THE HELL UP.

Un troisième a insisté : « Magnifique bleu aux yeux bébés comme raison pour laquelle vous voulez quelqu’un dans le cadre de votre discours de recouplage est légèrement inquiétant… »

Un autre a posté: « Le discours de Kady donnait des vibrations fétichistes, je ne peux pas mentir, combien de fois les a-t-elle mentionnées bleu aux yeux bébés mdr. »

Après le recouplage de la nuit dernière, les couples actuels de Love Island sont Abi Moores et Scott Van Der Sluis, Amber Wise et Josh Brocklebank, Ella Thomas et Tyrique Hyde.

Il y a aussi Ella Barnes et Mitchel Taylor, Jess Harding et Sammy Root, Molly Marsh et Zachariah Noble, et Whitney Adebayo et Lochan Nowacki.

Love Island revient sur ITV2 et ITVX ce soir à 21h