Kady McDermott confirme son avenir avec Ouzy malgré son petit ami secret alors qu’elle rompt le silence après la sortie de Love Island

KADY McDermott a partagé une photo confortable avec Ouzy See après avoir quitté Love Island malgré un petit ami secret.

Le Sun a révélé en exclusivité son homme mystérieux à l’extérieur de la villa de Majorque – qui risque la prison pour blanchiment d’argent.

The Sun a révélé en exclusivité le petit ami de Kady sur le monde extérieur[/caption]

Mais Kady, 27 ans, a tagué Ouzy, 28 ans, sur la photo de son histoire Instagram, et ils ont regardé de plus près que jamais en se tenant la main.

Elle l’a légendé: « Merci pour tout votre amour et votre soutien. »

Ouzy a republié la photo de Kady sur son histoire Instagram et a également téléchargé un message séparé sur sa grille.

Il a partagé sa photo promotionnelle de Love Island et l’a sous-titrée: « Wow quelle expérience incroyable.

« Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, cela signifie le monde, j’étais tellement hors de ma zone de confort mais il n’y a rien que je changerais, excité pour le prochain chapitre. »

Bien qu’il ait participé à l’émission ITV à la recherche de l’amour, Kady, 27 ans, aurait fréquenté Liam Greer pendant plus d’un an.

Il a été vu aller et venir de sa maison en peluche Herts la semaine avant son arrivée dans la villa Love Island le 22 juin.

Une source de Love Island a également récemment parlé des rumeurs et a déclaré que Kady avait même eu une confrontation dans les coulisses avec des producteurs au sujet de son amant secret.

Love Island: l’hôte d’Aftersun, Sam Thompson, a également appelé l’influenceur – répondant sans ambages « non, oh s’il vous plaît, vous savez » lorsque l’hôte Maya Jama lui a demandé s’il pouvait la voir avec la bombe Ouzy dans le monde extérieur.

Il a ensuite entassé une énorme ombre sur l’étoile alors qu’il parlait de sa conversation avec son homme.

Sam, ancien élève de Made in Chelsea, a déclaré: « Savez-vous ce que nous l’avons regardée dans les trois épisodes dire » savez-vous quoi, je me vois bien vous aimer « mais c’était il y a trois épisodes! »

« Vous ne changez pas. »

Auparavant, les téléspectateurs d’ITV2 avaient repéré un « indice » qui, selon eux, aurait confirmé que Kady avait un petit ami secret.

C’est venu après que Kady a été aperçu en train de serrer les lèvres avec Ouzy, la bombe de Casa Amor.

L’un d’eux a souligné l’allusion sur Twitter, déclarant : « Kady embrasse comme si elle avait un homme à la maison. »

Un autre a convenu: « Il y avait suffisamment d’espace entre Kady et Ouzy pour s’adapter au prétendu petit ami de Kady. »

Le Sun a d’abord révélé que Kady avait profité d’un dîner d’adieu avec son petit ami secret la veille de son vol pour Majorque.

La bombe brune est revenue de manière sensationnelle dans l’émission de rencontres à succès après avoir trouvé la gloire dans la série 2016.

Le Sun de dimanche a ensuite révélé l’identité de l’homme avec qui elle sort depuis plus d’un an.

En février 2022, Kady et Liam, 30 ans, ont profité d’une escapade romantique pour la Saint-Valentin à l’hôtel 5 étoiles Bvlgari de Londres.

A l’époque, il faisait l’objet d’une enquête policière.

Les flics ont découvert que plus de 300 000 £ avaient été envoyés sur son compte bancaire en une semaine par différentes personnes que des détectives spécialisés tentent toujours de retrouver.

La police a cru qu’il vivait dans le bungalow Hertfordshire rénové de Kady et l’a fouillé dans le cadre de son enquête.

Malgré cela, le couple s’est envolé pour une pause somptueuse aux Maldives le mois suivant – mars 2022 – puis ils ont été photographiés ensemble en vacances à Ibiza en septembre.

Greer a ensuite été accusé d’avoir acquis des biens criminels et a admis avoir blanchi 359 700 £ le 20 avril de cette année lorsqu’il a comparu devant Harrow Crown Court.

Lorsque The Sun on Sunday a approché Liam la semaine dernière et lui a posé des questions sur Kady, il a dit: « Je n’ai rien à dire à ce sujet. »

