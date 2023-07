Kady McDermott a apprécié le «dîner d’adieu» avec son petit ami secret la nuit avant le «faux» retour de Love Island

KADY McDermott a apprécié un dîner d’adieu avec son petit ami secret la veille de son vol vers Love Island, a-t-on affirmé.

Bien qu’elle ait participé à l’émission ITV en tant que célibataire à la recherche de l’amour, Kady sort avec Liam Greer depuis plus d’un an, a révélé The Sun hier.

Érotème

Kady McDermott a un petit ami secret à l’extérieur[/caption]

Et ils ont passé une nuit romantique ensemble avant qu’elle ne s’envole pour Majorque pour revenir sensationnellement à l’émission de rencontres à succès après avoir trouvé la gloire dans la série 2016.

Les fans sont devenus méfiants quant à sa réticence à trouver l’amour même si elle a été couplée dans la série avec le hunky Zachariah Noble, 25 ans.

Une source proche de la situation a déclaré au Sun: « Kady et Liam sont allés dîner ensemble à Mayfair la veille de son départ pour Love Island, comme un au revoir romantique. »

En février 2022, Kady et Liam, 30 ans, ont profité d’une escapade romantique pour la Saint-Valentin à l’hôtel 5 étoiles Bvlgari de Londres.

A l’époque, il faisait l’objet d’une enquête policière.

Les flics ont découvert que plus de 300 000 £ avaient été envoyés sur son compte bancaire en une semaine par différentes personnes que des détectives spécialisés tentent toujours de retrouver.

La police a cru qu’il vivait dans le bungalow Hertfordshire rénové de Kady et l’a fouillé dans le cadre de son enquête.

Malgré cela, le couple s’est envolé pour une pause somptueuse aux Maldives le mois suivant – mars 2022 – puis ils ont été photographiés ensemble en vacances à Ibiza en septembre de la même année.

Greer a ensuite été accusé d’avoir acquis des biens criminels et a admis avoir blanchi 359 700 £ le 20 avril de cette année lorsqu’il a comparu devant Harrow Crown Court.

Il a plaidé coupable et doit être condamné vendredi prochain alors qu’il risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Des voisins ont déclaré l’avoir souvent vu ces dernières semaines avec Kady aller ensemble au gymnase et au supermarché ou promener son chien Koby.

Il a été vu aller et venir de sa maison en peluche Herts la semaine avant l’arrivée de Kady dans la villa Love Island le 22 juin.

Lorsque The Sun a approché Liam la semaine dernière et lui a posé des questions sur Kady, il a dit: « Je n’ai rien à dire à ce sujet. »

Un représentant de Kady n’a pas répondu à la demande de commentaires sur les réclamations du dîner.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Kady était célibataire au moment d’entrer dans la Villa. »

Greer, père de trois enfants, dirige une entreprise de vélos électriques que la police pense n’avoir aucun lien avec le réseau présumé de blanchiment d’argent.

Greer a déjà été condamné à confisquer 21 938,02 £ de l’argent – ​​détenu sur un compte bancaire gelé à son nom – lors d’une précédente audience au Westminster Magistrates Court le 3 mars 2022.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: «Une enquête policière menée par des officiers spécialisés a abouti à un homme plaidant coupable de blanchiment de plus de 300 000 £.

«Liam Greer, 30 ans, de Watford, Herts a plaidé coupable lors d’une audience antérieure à Harrow Crown Court pour avoir blanchi 359 700 £.

« Il sera condamné par le même tribunal le vendredi 7 juillet.

« La condamnation fait suite à une enquête menée par des agents du Met’s Central Specialist Crime. »

L’ancien maquilleur Kady, qui compte 1,2 million d’abonnés Instagram, a terminé troisième de la deuxième série de Love Island en 2016 avec Scott Thomas, 34 ans, frère des stars du savon Adam et Ryan.

Elle est sortie avec Myles Barnett, 29 ans, de Made in Chelsea, pendant trois ans et a acheté sa maison dans le Hertfordshire ensemble avant de se séparer en 2021.

Kady a ensuite brièvement rencontré le footballeur de Premier League Matty Cash, 25 ans, qui joue à l’arrière droit d’Aston Villa et de la Pologne.

Kady s’est associée à Zachariah Noble, qui partage une ressemblance frappante avec son petit ami Liam avec des tatouages ​​​​à la main et une coupe de cheveux similaire.

Bien qu’il l’ait volé à Molly Marsh, Kady continue de rejeter ses avances, y compris un baiser sur la tristement célèbre terrasse.

Instagram

La star de Love Island est dans la villa pour la deuxième fois[/caption]