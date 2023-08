Kady de LOVE Island a riposté à Mitchel après l’avoir accusée d’avoir un « petit ami secret ».

La star de la série deux, qui est revenue pour une deuxième chance de trouver l’amour dans la série, a rompu son silence en affirmant que c’était un « secret de polichinelle ».

Érotème

ITV 2

Kady a appelé Ella B et Mitch faux[/caption]

Kady a publié une déclaration après avoir entendu les commentaires de son ancienne co-star Mitchel Taylor sur un podcast récent.

Il ripostait sauvagement à Kady pour l’avoir qualifié, lui et Ella Barnes, de « faux ».

Mitch a dit : « Tu m’appelles Ella B et moi faux… tu es venu avec un petit ami.

« Tu as un petit ami à ce jour et les autres filles m’ont dit, je ne vais pas citer de noms parce que je vais juste prendre tout cela – tu portais le bracelet de ton petit ami.

« Votre petit ami était chez vous pendant que vous y étiez. Vous me traitez de faux.

Kady a répondu dans un communiqué aujourd’hui: « Le récit selon lequel j’avais un petit ami à la villa Love Island est catégoriquement FAUX.

“Ma mère est restée chez moi pendant que j’étais dans la villa pour s’occuper de mon chien et de ma maison.”

Kady allait enregistrer pour confirmer qu’elle s’était séparée d’Ouzy See – juste un jour après le spectacle de la Réunion.

Kady, 27 ans, a partagé une déclaration accablante sur les réseaux sociaux révélant : « Malheureusement, tard hier soir, les actions et le comportement d’Ouzy à partir du 30 juillet ont été portés à mon attention.

« Ouzy est l’une des personnes les plus adorables que j’ai rencontrées et je sais qu’il a des remords, mais malheureusement, les actions ont des conséquences et bien que nous ne soyons pas « officiels » dans notre statut relationnel, je ne suis certainement pas prêt à commencer une relation sur ce pied. »

Kady a ajouté: « Je ne lui souhaite que du bonheur et du succès dans sa vie. »

De manière cryptique, Kady n’a pas partagé d’autres détails et on ne sait pas à quelles actions elle faisait référence.

Instagram

Instagram