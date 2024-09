Kadre Architects crée des logements de transition colorés dans le désert californien

Le studio américain Kadre Architects a transformé deux motels délabrés du comté de Los Angeles en The Sierra, un complexe de vie avec assistance qui sert de « nouveau prototype de logement » pour les personnes sans abri.

Le projet est situé à Lancaster, une ville du désert de Mojave située à environ 113 kilomètres au nord de Los Angeles.

La Sierra est exploitée par Hope the Mission, l’une des plus grandes organisations de refuges pour animaux d’Amérique.

Situé sur un site plat de quatre acres (1,6 hectare) à proximité d’une autoroute, le complexe se compose de cinq bâtiments entourés de sentiers et d’espaces verts.

Le site propose 38 logements, chacun composé d’une chambre simple avec deux lits superposés. Les chambres ont une superficie allant de 250 à 300 pieds carrés (23 à 28 mètres carrés).

De plus, il y a une cuisine commerciale, une aire de jeux pour enfants, une scène, un poulailler, un terrain de basket-ball, une aire d’exercice et un stationnement.

Le projet a été conçu par LA’s Kadre Architectesqui a créé plusieurs projets de logements de transition dans le sud de la Californie.

Il s’agit d’un changement radical pour l’entreprise, puisque ses précédents projets de logements se situaient dans des zones urbaines et suburbaines.

L’architecte paysagiste du projet était Terremotoet le constructeur était Ford EC.

Le site abritait autrefois les motels Sands et Tropic, construits dans les années 1950 et devenus au fil des ans en proie à des activités criminelles, selon l’équipe. Le Sierra apporte une « amélioration au quartier » tout en servant de modèle pour les logements de transition.

« La parcelle de quatre acres dans le désert est désormais un lieu de sécurité, de dignité et de revitalisation », a déclaré l’équipe.

« En tant que nouveau prototype de logement, The Sierra explore la conversion rapide du parc hôtelier existant en logements de transition dans un cadre rural. »

Le projet impliquait la rénovation des motels revêtus de stuc : l’un avait des structures quelconques et l’autre avait deux longues barres surmontées de toits traditionnels en tuiles d’argile.

L’équipe a mis au point des « techniques de conception à faible coût et à fort impact », notamment la couleur et les graphiques, pour créer un complexe qui semblait spacieux, atténuait la chaleur du désert et favorisait un sentiment de communauté.

« Ces stratégies ont également été efficaces pour unifier, en un seul campus, deux propriétés architecturalement distinctes », a déclaré l’équipe.

Des nuances vives de rose, de bleu, d’orange et de vert ont été utilisées pour animer les bâtiments et le plan au sol.

Le long de l’un des bâtiments, l’équipe a ajouté des « porches solaires » entourés d’écrans blancs préfabriqués et surmontés d’auvents ondulés, tous fabriqués à partir de bois de construction de dimensions standard. Les porches agrandissent l’espace de vie des unités d’habitation, contribuant à les rendre moins exiguës.

Un ancien parking a été transformé en parc avec des bancs et des arbres. Des sentiers en béton colorés sillonnent la propriété, inspirés des peintures « Propitious Garden » de l’artiste Brice Marden.

On trouve également sur la propriété des espaces pour les petits et grands rassemblements, « pour aider à renforcer le sentiment d’appartenance et de communauté », a déclaré l’équipe.

Une grande partie du site est dotée de surfaces perméables qui permettent à l’eau de pluie des rares orages de pénétrer dans le sol. Au centre du site se trouve une route d’incendie en asphalte, ornée de bandes graphiques de peinture à albédo élevé.

Le projet posait plusieurs défis, notamment les conditions désertiques et les mauvaises infrastructures.

L’ajout d’un système d’égouts, ainsi que d’autres mises à jour coûteuses de l’infrastructure, ont conduit à un budget serré pour les éléments de conception – que l’équipe a adopté.

« Le site et le paysage désertique ont posé des défis et des opportunités distincts dans l’exploration de l’expansion de l’espace de vie, de la durabilité et de la résilience », a déclaré l’équipe.

Les résidents reçoivent trois repas chauds par jour et des gestionnaires de cas sont sur place pour aider à fournir divers services de soutien.

Le projet fait partie de l’initiative Project Homekey de l’État de Californie, qui fournit un financement aux gouvernements locaux pour créer rapidement des logements pour les sans-abri.

The Sierra est la troisième propriété conçue par Kadre Architects pour le projet Homekey – les autres étant The Alvarado à Los Angeles et The Woodlands à Woodland Hills.

On estime que Les Californiens sans abri représentent 28 pour cent de la population totale sans abri aux États-Unis.

D’autres projets pour les personnes sans abri dans le sud de la Californie comprennent un petit village de maisons conçu par Lehrer Architects et un complexe d’appartements composé de conteneurs d’expédition, conçu par NAC Architecture et Bernards.

La photographie est de Paul Vu.

Crédits du projet :

Architecture: Kadre Architectes

Equipe d’architecture : Nerin Kadribegovic (directrice), Ashle Fauvre et Kevin Wronske (chefs de projet), Alicia Amos et Ace Cuevas (concepteurs de projet)

Entrepreneur: FORD EC (Arash Daghighian, Sam Daghighian, Farid Hamedy, Manny Abarabar)

Architecte paysagiste : Kadre Architects, conception ; Terremoto (David Godshall, directeur)

Ingénieur civil: Barbara L Hall et associés

Ingénieur MEP : Groupe d’ingénierie créative (Richard Ibrahim)

Ingénieur en structure : Nous Engineering (Omar Garza)